ഇന്ത്യൻ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ ദുർബലാവസ്ഥയിലാണെന്ന് സാമ്പത്തിക നൊബേൽ ജേതാവ് അഭിജിത് ബാനർജി. ‘‘സാമ്പത്തികവളർച്ചയെക്കുറിച്ചുള്ള ഇപ്പോഴത്തെ രേഖകൾ വെച്ചുനോക്കുമ്പോൾ സമീപഭാവിയിൽ സന്പദ്‌വ്യവസ്ഥ പുനരുജ്ജീവിക്കുമെന്നകാര്യത്തിൽ ഉറപ്പില്ല’’.“കഴിഞ്ഞ അഞ്ചാറുവർഷം അല്ലറചില്ലറ വളർച്ചയ്ക്കു നാം സാക്ഷികളായി. എന്നാൽ, ഇപ്പോൾ ആ ഉറപ്പ് നഷ്ടമായിരിക്കുന്നു.”

ദാരിദ്ര്യനിർമാർജനത്തിന് പരീക്ഷണാധിഷ്ഠിത സമീപനം സ്വീകരിച്ചതിനാണ് ബാനർജിയുൾപ്പെടെ മൂന്നുപേർ നൊബേൽ ലഭിച്ചത്. “20 വർഷമായി ഞാൻ ഈ ഗവേഷണം നടത്തുന്നു. ദാരിദ്ര്യനിർമാർജനത്തിന് പരിഹാരങ്ങൾ നിർദേശിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്” -അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

