ന്യൂഡൽഹി: അടുത്ത 20 വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് 320 ബില്യൺ ഡോളറിന്റെ (ഏകദേശം 22 ലക്ഷം കോടി രൂപ) 2,300 വിമാനങ്ങൾ വേണ്ടിവരുമെന്ന് വിമാനനിർമാണക്കമ്പനിയായ ബോയിങ്. രാജ്യത്ത് ആഭ്യന്തര വിമാനയാത്രാ രംഗത്ത് അഭൂതപൂർവമായ വളർച്ചയുണ്ടാകുന്നുണ്ടെന്നും ഇതിന്റെയടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഭാവിയിൽ ഇന്ത്യയുടെ ആവശ്യം ഇത്രത്തോളം വർധിക്കുമെന്ന് തങ്ങൾ കണക്കാക്കിയതെന്നും ബോയിങ് അറിയിച്ചു.

ഒറ്റ ഇടനാഴിയുള്ള 1,940 വിമാനങ്ങളും 350 വലിയ വിമാനങ്ങളുമാണ് ആവശ്യം വരുക. ഇതിന് യഥാക്രമം 15 ലക്ഷം കോടി രൂപയും ഏഴുലക്ഷം കോടി രൂപയും വേണ്ടിവരും. ഏഴായിരം കോടി രൂപയുടെ പത്ത്‌ പ്രാദേശിക ജെറ്റ് വിമാനങ്ങളും വേണ്ടിവരും.

ആഭ്യന്തര വിമാനയാത്രാ വിപണി വളരെ വേഗത്തിൽ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് ബോയിങ്ങിന്റെ സീനിയർ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് (ഏഷ്യ പസഫിക് ആൻഡ് ഇന്ത്യ സെയ്ൽസ്) ദിനേശ് കെസ്‌കർ പറഞ്ഞു. ഓരോ മാസവും ശരാശരി പത്തുലക്ഷം വിമാനയാത്രകൾ രാജ്യത്തിനുകത്ത് നടക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് അനുമാനം. അതേസമയം, ഇന്ത്യൻ വിപണി വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞതാണെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. യാത്രക്കാർ വർധിച്ചിട്ടും ഭൂരിഭാഗം എയർലൈനുകളും ലാഭമുണ്ടാക്കുന്നില്ല. ഇന്ധനവിലയും വിനിമയനിരക്കും യാത്രാക്കൂലിയും വെല്ലുവിളിയാണെന്നും കെസ്‌കർ പറഞ്ഞു.

content highlights: India will need 2,300 planes worth $320 bn in 20 yrs: Boeing