ന്യൂഡൽഹി: ഇന്ത്യ തദ്ദേശീയമായി നിർമിച്ച കോവിഡ് പ്രതിരോധ മരുന്ന് കോവാക്സിന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയിൽനിന്നും യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിൽനിന്നും അംഗീകാരം ലഭിക്കുന്നതിനായുള്ള ശ്രമങ്ങളുമായി കേന്ദ്രസർക്കാർ മുന്നോട്ട്. വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിലെ ഉന്നത നയതന്ത്ര ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇതിനുള്ള നടപടികൾ തുടങ്ങിയതായി സർക്കാർ വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു. വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറി ഹർഷ് വർധൻ ശൃംഗ്ല തിങ്കളാഴ്ച ഭാരത് ബയോടെക് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ കാണുമെന്ന് ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിക്കാത്ത റിപ്പോർട്ടുമുണ്ട്.

ഹൈദരാബാദിലെ ഭാരത് ബയോടെക് നിർമിച്ച വാക്സിന് ഇതുവരെ പത്തോളം രാജ്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് അംഗീകാരം നൽകിയത്. ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ അംഗീകാരം ലഭിച്ച വാക്സിനുകളുടെ പട്ടികയിലും ഇതില്ല. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഇത് കുത്തിവെച്ചവരുടെ വിദേശയാത്രകൾ ബുദ്ധിമുട്ടായേക്കുമെന്ന് ആശങ്ക ഉയർന്നിരുന്നു. എന്നാൽ, ആശങ്ക അസ്ഥാനത്താണെന്ന് കേന്ദ്രസർക്കാർ ശനിയാഴ്ച വ്യക്തമാക്കി.

അസ്ട്രാസെനെക്ക (കോവി ഷീൽഡ്) , ഫൈസർ, മോഡേണ, സിനോഫാം തുടങ്ങിയ വാക്സിൻ നിർമാതാക്കൾക്കാണ് കയറ്റുമതിക്ക്‌ ലോകാരോഗ്യ സംഘടന അംഗീകാരം നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ബ്രസീലിൽ നിന്നും യു.എസിൽനിന്നുമുള്ള ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ കമ്പനികളുമായി ഭാരത് ബയോടെക് കയറ്റുമതിക്കായി കരാറുകളിൽ ഒപ്പുവെച്ചിട്ടുണ്ട്, എന്നാൽ, ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ അംഗീകാരമില്ലാത്തതിനാൽ കയറ്റുമതിയിൽ പ്രതിസന്ധി നേരിടുകയാണ്.

കോവിഡിനെതിരേ കോവാക്സിൻ ഫലപ്രദമാണെന്ന് ക്ലിനിക്കൽ പരീക്ഷണങ്ങൾ തെളിയിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ അന്താരാഷ്ട്ര അനുമതി ലഭിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് കമ്പനി. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഈ വാക്സിനാണ് സ്വീകരിച്ചത്.

