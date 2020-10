ന്യൂഡൽഹി: വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെവരെയുള്ള 24 മണിക്കൂറിനിടെ രാജ്യത്ത് 78,524 പേർക്കുകൂടി കോവിഡ്-19 ബാധിച്ചു. ആകെ രോഗികളുടെ എണ്ണം 68,35,656 ആയി. 971 പേർകൂടി മരിച്ചു. 9,02,425 പേർ ചികിത്സയിലുണ്ട്. 58,27,705 പേരുടെ രോഗം ഭേദമായി. ഇതുവരെ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 1,05,526 ആയി.

രോഗം ബാധിച്ചവരുടെ എണ്ണത്തിൽ മഹാരാഷ്ട്രതന്നെയാണ് മുന്നിൽ. 2,44,976 പേരാണ് അവിടെ ചികിത്സയിലുള്ളത്. 39,072 പേർ മരിച്ചു. 11,96,441 പേരുടെ രോഗം ഭേദമായി. കർണാടകത്തിൽ 1,16,172 പേർ ചികിത്സയിലുണ്ട്. 5,42,906 പേരുടെ രോഗം മാറി. 9574 പേർ മരിച്ചു.

ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് മെഡിക്കൽ റിസർച്ചിന്റെ (ഐ.സി.എം.ആർ.) കണക്കുപ്രകാരം ഒക്ടോബർ ഏഴുവരെ രാജ്യത്ത് 8,34,65,975 കോവിഡ് പരിശോധനകൾ നടത്തി. ബുധനാഴ്ച നടത്തിയത് 11,94,321 പരിശോധനകളാണ്.

രാജ്യത്ത് പ്രതിദിനം കോവിഡ് രോഗമുക്തി നേടുന്നത് 75,000 പേർ

:പ്രതിദിനം രാജ്യത്ത് 75,000-ത്തിലധികം പേർ കോവിഡ് രോഗമുക്തി നേടുന്നതായി ആരോഗ്യ കുടുംബക്ഷേമ മന്ത്രാലയം. നിലവിലെ സജീവകേസുകളെക്കാൾ 6.3 മടങ്ങ് കൂടുതലാണ് ഇത്. മേയിൽ 50,000 ആയിരുന്നു രോഗമുക്തി. ഒക്ടോബറിൽ 57 ലക്ഷമായി ഉയർന്നു.

