ന്യൂഡൽഹി: താലിബാൻ ആക്രമണം രൂക്ഷമായതോടെ അഫ്ഗാനിസ്താനിലെ കാണ്ഡഹാർ നയതന്ത്രകാര്യാലയത്തിലെ ഇന്ത്യൻ നയതന്ത്ര ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും ജീവനക്കാരെയും ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും ഒഴിപ്പിച്ചു. അമ്പതോളം നയതന്ത്ര ഉദ്യോഗസ്ഥരെയാണ് ശനിയാഴ്ച പ്രത്യേകവിമാനത്തിൽ നാട്ടിലെത്തിച്ചത്. നയതന്ത്രകാര്യാലയം അടയ്ക്കില്ലെന്നും അഫ്ഗാൻ സ്വദേശികളായ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പ്രവർത്തനം തുടരുമെന്നും വിദേശകാര്യവക്താവ് അരിന്ദം ബാഗ്ചി ഞായറാഴ്ച പറഞ്ഞു. കാബൂളിലെ ഇന്ത്യൻ നയതന്ത്ര കാര്യാലയം വഴി വിസയും കോൺസുലാർ സേവനങ്ങളും നൽകും.

20 വർഷത്തെ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിച്ച് അമേരിക്കൻസൈന്യം അഫ്ഗാനിസ്താനിൽനിന്ന് പിൻവാങ്ങിത്തുടങ്ങിയതോടെ ജില്ലകളോരോന്നായി താലിബാൻ കൈയടക്കുകയാണ്. അഫ്ഗാൻ സുരക്ഷാസേനയും താലിബാനും തമ്മിൽ സംഘർഷം രൂക്ഷമായി. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഇന്ത്യൻ നയതന്ത്ര ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും ജീവനക്കാരുടെയും സുരക്ഷയുറപ്പാക്കാൻ നടപടിയെടുത്തതായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

അഫ്ഗാനിസ്താനിലെ സ്ഥിതിഗതികൾ ഇന്ത്യ സസൂക്ഷ്മം നിരീക്ഷിച്ചുവരികയാണെന്ന് വിദേശകാര്യമന്ത്രാലയം പത്രക്കുറിപ്പിൽ അറിയിച്ചു. സമാധാനവും പരമാധികാരവുമുള്ള ഒരു ജനാധിപത്യരാജ്യമായി അഫ്ഗാനിസ്താൻ തുടരണമെന്നതാണ് ഇന്ത്യയുടെ നിലപാടെന്ന് വിദേശകാര്യവക്താവ് പറഞ്ഞു. അഫ്ഗാനിസ്താനിലെ സ്ഥിതിഗതികൾ സംബന്ധിച്ച് അഫ്ഗാൻ നയതന്ത്രപ്രതിനിധി കഴിഞ്ഞദിവസം വിദേശകാര്യസെക്രട്ടറി ഹർഷവർധൻ ശൃംഗ്‌ളയുമായി ചർച്ചനടത്തിയിരുന്നു.

