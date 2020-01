ന്യൂഡൽഹി: 2018-ൽ രാജ്യത്ത് ബലാത്സംഗത്തിനിരയായവരിൽ നാലിലൊന്നും പ്രായപൂർത്തിയാകാത്തവർ. ഇരകളിൽ പകുതിയിലേറെയും 18-നും 30-നുമിടയിൽ പ്രായമുള്ളവരാണെന്നും നാഷണൽ ക്രൈം റെക്കോഡ്സ് ബ്യൂറോ (എൻ.സി.ആർ.ബി.) പുറത്തുവിട്ട കണക്കിൽ പറയുന്നു.

94 ശതമാനം കേസുകളിലും കുറ്റവാളികൾക്ക് ഇരയുമായി മുൻപരിചയമുണ്ട്. ഇവർ ഇരയുടെ ബന്ധുക്കളോ സുഹൃത്തുക്കളോ പങ്കാളികളോ അയൽക്കാരോ തൊഴിലുടമയോ ഓൺലൈൻ സുഹൃത്തുക്കളോ ആണ്.

ആകെ ബലാത്സംഗക്കേസുകൾ

2018-33,356

2017-32,559

2016-38,947

2018

ഇരകൾ-33,977

ദിവസേന ശരാശരി-89

18 വയസ്സിനു മുകളിൽ-72.2 ശതമാനം

18 വയസ്സിൽത്താഴെ-27.8 ശതമാനം

18-30- 17,636 പേർ

30-45- 6108

45-60- 727

60-നു മുകളിൽ- 73

ആറു വയസ്സിൽത്താഴെ-281

സംസ്ഥാനകണക്ക്

ഏറ്റവും കൂടുതൽ-മധ്യപ്രദേശിൽ (5433)

രണ്ടാമത്-രാജസ്ഥാൻ (4335)

മൂന്നാമത്-ഉത്തർപ്രദേശ് (3946)

നാലാമത്-മഹാരാഷ്ട്ര (2142)

അഞ്ചാമത്-ഛത്തീസ്ഗഢ് (2091)

ആറാമത്-കേരളം (1945)

ഏഴാമത്-അസം (1648)

Content Highlights: In 2018, nearly a quarter of all rape victims in the country are minors