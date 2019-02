ചെന്നൈ: മദ്രാസ് ഐ.ഐ.ടി.യിൽ ഒരേ പെൺകുട്ടിയെ പ്രണയിച്ച സഹപാഠികളായ രണ്ടു വിദ്യാർഥികൾ തമ്മിലുണ്ടായ തർക്കം അക്രമത്തിൽ കലാശിച്ചു. കുത്തേറ്റ ഹരിയാണ സ്വദേശിയായ പ്രമോദ് കൗശികിനെ അഡയാറിലെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സഹപാഠിയായ മനോജിനെ പോലീസ് അറസ്റ്റുചെയ്തു.

രണ്ടാം വർഷ ബിരുദാനന്തരബിരുദ വിദ്യാർഥികളായ ഇരുവരും ഒരേ പെൺകുട്ടിയെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നതായി പോലീസ് പറഞ്ഞു. ബുധനാഴ്ച കാമ്പസിലെ ലൈബ്രറിക്കുസമീപം സംസാരിച്ചിരുന്ന ഇരുവരും പ്രണയദിനത്തിൽ ആര് ആദ്യം പെൺകുട്ടിയോട് പ്രണയാഭ്യർഥന നടത്തുമെന്ന തർക്കത്തിലേർപ്പെട്ടു. വാക്കേറ്റം കൈയാങ്കളിയായതോടെ മനോജ് മൂർച്ചയേറിയ വസ്തു ഉപയോഗിച്ച് പ്രമോദിനെ കുത്തിപ്പരിക്കേൽപ്പിക്കുകയായിരുന്നു.

സംഭവംകണ്ട് ഓടിക്കൂടിയ മറ്റു വിദ്യാർഥികളാണ് പ്രമോദിനെ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചത്. സംഭവത്തിൽ വധശ്രമത്തിന് കേസെടുത്ത കോട്ടൂർപുരം പോലീസ് പ്രതി മനോജിനെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ ഇയാൾ ഇപ്പോൾ ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിലാണ്.

