കൊൽക്കത്ത: കൊൽക്കത്തയിലെ ചിത്തരഞ്ജൻ ദേശീയ അർബുദ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഉദ്ഘാടനത്തെച്ചൊല്ലി രാഷ്ട്രീയ വിവാദം. വെള്ളിയാഴ്ച പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി രാജ്യത്തിന് സമർപ്പിച്ച സ്ഥാപനം കഴിഞ്ഞവർഷം താൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതാണെന്ന് ബംഗാൾ മുഖ്യമന്ത്രി മമതാ ബാനർജി പറഞ്ഞു.

ഓൺലൈനായി നടന്ന ചടങ്ങിലാണ് പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാപനം ഉദ്ഘാടനംചെയ്തത്. ചടങ്ങിൽ മമതയും പങ്കെടുത്തിരുന്നു. “കോവിഡ് പടർന്നുപിടിച്ചസമയത്ത് ഒരു ആരോഗ്യകേന്ദ്രം ആവശ്യമായിവന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇതു നേരത്തേ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തിരുന്നുവെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രിയെ അറിയിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. 71 കോടി രൂപ പദ്ധതിക്കായി സംസ്ഥാന സർക്കാർ ചെലവഴിച്ചു. ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻറെ രണ്ടാം കാമ്പസിനായി 11 ഏക്കർ ഭൂമിയും സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഏറ്റെടുത്തുനൽകിയിട്ടുണ്ട്.” -മമത പറഞ്ഞു. ഉദ്ഘാടനത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രി മൻസുഖ് മാണ്ഡവ്യ തന്നെ രണ്ടുതവണ ക്ഷണിച്ചെന്നും അവർ പറഞ്ഞു.

എന്നാൽ, മമതയുെട പരാമർശങ്ങൾക്കെതിരേ ബി.ജെ.പി. രംഗത്തെത്തി. അനാവശ്യ ഏറ്റുമുട്ടൽ നടത്തുകയാണ് മമതയെന്ന് ബി.ജെ.പി. ഐ.ടി. സെൽ മേധാവി അമിത് മാളവ്യ പറഞ്ഞു. കോവിഡ് സെൻററിൻറെ ഉദ്ഘാടനവും അർബുദ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ ഉദ്ഘാടനവും വ്യത്യസ്തമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

content highlights: i have already inaugurated the hospital last year says mamata banerjee