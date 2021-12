ന്യൂഡൽഹി: ഡെറ്റ് റിക്കവറി ട്രിബ്യൂണലുകളിലെയും അതിന്റെ അപ്പലറ്റ് ട്രിബ്യൂണലുകളിലെയും കേസുകൾ ഹൈക്കോടതികളോട് പരിഗണിച്ചുകൊള്ളാൻ സുപ്രീംകോടതി. പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഇത്തരം ട്രിബ്യൂണലുകൾ ആളില്ലാതെ പ്രവർത്തനരഹിതമായ സാഹചര്യത്തിലാണ് സുപ്രീംകോടതിയുടെ ഇടക്കാല നടപടി.

ട്രിബ്യൂണലുകൾ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയാൽ കേസുകൾ അവിടേക്കുതന്നെ മടക്കാമെന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എൻ.വി. രമണ അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ച് വ്യക്തമാക്കി. രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ഡെറ്റ് റിക്കവറി ട്രിബ്യൂണലുകളുടെ അധികാരപരിധി സംബന്ധിച്ച കേസ് പരിഗണിക്കവേയാണ് സുപ്രീംകോടതിയുടെ ഉത്തരവ്.

