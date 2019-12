റാഞ്ചി: ജാർഖണ്ഡ് മുക്തി മോർച്ച (ജെ.എം.എം.) നേതാവ് ഹേമന്ത് സോറന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള മഹാസഖ്യ സർക്കാർ ഞായറാഴ്ച സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യും. സോറനെ മന്ത്രിസഭയുണ്ടാക്കാൻ ഗവർണർ ദ്രൗപതി മുർമു ചൊവ്വാഴ്ച ക്ഷണിച്ചു.

കോൺഗ്രസ്-ആർ.ജെ.ഡി. നേതാക്കൾക്കൊപ്പം ഗവർണറെ സന്ദർശിച്ചാണ് സോറൻ സർക്കാരുണ്ടാക്കാൻ അവകാശവാദമുന്നയിച്ചത്. നേരത്തേ, ഹേമന്ത് സോറനെ ജെ.എം.എം. നിയമസഭാകക്ഷിനേതാവായി തിരഞ്ഞെടുത്തിരുന്നു.

നിയമസഭയിലെ 81 സീറ്റിൽ 47 സീറ്റാണു മഹാസഖ്യം നേടിയത്. (ജെ.എം.എം. 30, കോൺഗ്രസ് 16), ബി.ജെ.പി.ക്ക് 25 സീറ്റേ നേടാനായുള്ളൂ. മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ബാബുലാൽ മറാൻഡിയുടെ ജാർഖണ്ഡ് വികാസ് മോർച്ച മഹാസഖ്യസർക്കാരിനെ പിന്തുണയ്ക്കുമെന്നു പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

