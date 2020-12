ചെന്നൈ: കോൺഗ്രസ് നേതാവും മുൻ കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രിയുമായ പി. ചിദംബരത്തിന്റെ മകൻ കാർത്തിചിദംബരം എം.പി.യ്ക്കും ഭാര്യ ശ്രീനിധിക്കുമെതിരേ ആദായനികുതി വകുപ്പ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസ് നിലനിൽക്കില്ലെന്ന് മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതി.

ചെന്നൈ മുട്ടുകാടിന് സമീപമുള്ള സ്വത്ത് വിറ്റതിലൂടെ ലഭിച്ച 7.37 കോടി രൂപ വരുമാനത്തിൽ കാണിച്ചിരുന്നില്ലെന്ന് ആരോപിച്ചാണ് ആദായ നികുതി വകുപ്പ് 2018-ൽ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്. എന്നാൽ, കാർത്തി ചിദംബരത്തിന്റെ വരുമാനം കണക്കാക്കുന്നതിനുമുമ്പേ അദ്ദേഹത്തിനെതിരേ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തുവെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ഹൈക്കോടതി കേസ് തള്ളിയത്. എല്ലാ സ്വത്തുക്കളെയും കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ഹൈക്കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കുന്നതിൽ ആദായ നികുതിവകുപ്പിന് പിഴവ് സംഭവിച്ചുവെന്നും ഹൈക്കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു.

കാർത്തി ചിദംബരം 2019- ലോക്‌സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കുന്നതിനായി സ്വന്തം പേരിലുള്ള സ്വത്ത് വകകളെക്കുറിച്ച് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ മുമ്പാകെ സത്യവാങ്മൂലം സമർപ്പിച്ചിരുന്നു. അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പല സ്വത്ത് വിവരങ്ങളും ആദായ നികുതി വകുപ്പ് കോടതിയിൽ നൽകിയ രേഖകളിലുണ്ടായിരുന്നില്ലെന്ന് ഹൈക്കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. 2019-ൽ ശിവഗംഗ ലോക്‌സഭാ മണ്ഡലത്തിൽനിന്നാണ് കാർത്തി ചിദംബരം കോൺഗ്രസ് ടിക്കറ്റിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്.

Content Highlights: HC discharges Karti Chidambaram, wife from prosecution by I-T dept