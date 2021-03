ന്യൂഡൽഹി: വർക്കിങ് പ്രസിഡന്റ് കെ. സുധാകരനടക്കം അര ഡസൻ നേതാക്കൾക്ക് കോൺഗ്രസിൽ തുടരാൻ താത്‌പര്യമില്ലെന്നും ഇവരിൽ പലരും എൻ.സി.പി.യിൽ ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ താത്‌പര്യമുണ്ടെന്നും പി.സി. ചാക്കോ. ഡൽഹിയിൽ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. തകരുന്ന പളുങ്കു പാത്രം പോലെയാണ് കോൺഗ്രസെന്നും ചാക്കോ ആരോപിച്ചു. കോൺഗ്രസ് വിട്ട അദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് എൻ.സി.പി.യിൽ ചേർന്നത്.

കോൺഗ്രസ് കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നതെന്ന് ചാക്കോ ആരോപിച്ചു. പഞ്ചാബ് മുഖ്യമന്ത്രി അമരീന്ദർ സിങ്ങിനെപ്പോലെ കരുത്തരായ സംസ്ഥാന നേതാക്കളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തിന് കഴിയുന്നില്ല. കോൺഗ്രസിന് ഹൈക്കമാൻഡ് ഉണ്ടെന്നുപോലും താൻ കരുതുന്നില്ലെന്നും ചാക്കോ പരിഹസിച്ചു.

വെള്ളിയാഴ്ച പിണറായി വിജയൻ പാലക്കാട്ട് പങ്കെടുക്കുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുമെന്നും എൽ.ഡി.എഫ്. സ്ഥാനാർഥികളുടെ വിജയത്തിനായി കേരളം മുഴുവൻ പ്രചാരണത്തിനിറങ്ങുമെന്നും ചാക്കോ പറഞ്ഞു.

നിഷേധിച്ച് കെ. സുധാകരൻ

പി.സി. ചാക്കോയുടെ വെളിപ്പെടുത്തലുകളെ കെ. സുധാകരൻ തള്ളി. കോൺഗ്രസ് വിടാനുള്ള താത്‌പര്യം താൻ ചാക്കോയെ അറിയിച്ചുവെന്നത് നുണയാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. “മാസങ്ങളായി ഫോണിലൂടെയോ നേരിട്ടോ പി.സി. ചാക്കോയുമായി സംസാരിച്ചിട്ടില്ല. ചാക്കോ പാർട്ടി വിട്ടപ്പോൾ അനുനയിപ്പിക്കുന്നതിന് ബന്ധപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും കിട്ടിയിരുന്നില്ല” -അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

