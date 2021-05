ന്യൂഡൽഹി: ഇന്റർനെറ്റിലെ ഹാക്കിങ്ങും ഡേറ്റ മോഷണവും ഐ.ടി. നിയമപ്രകാരംമാത്രമുള്ള കുറ്റമല്ലെന്ന് സുപ്രീംകോടതി. ഇത്തരം കുറ്റങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാനിയമവും (ഐ.പി.സി.) ബാധകമാണെന്ന് ജസ്റ്റിസ് ദിനേശ് മഹേശ്വരി അധ്യക്ഷനായ അവധിക്കാലബെഞ്ച് വ്യക്തമാക്കി.

ടി.സി.വൈ. ലേണിങ് സൊലൂഷൻസ് എന്ന കമ്പനിയിൽനിന്ന് മുൻ ജീവനക്കാർ ഡേറ്റ മോഷ്ടിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിൽ ഐ.ടി. നിയമത്തിനുപുറമേ ഐ.പി.സി. പ്രകാരം ജാമ്യമില്ലാവകുപ്പുകളും ചുമത്തി പഞ്ചാബ് സൈബർ പോലീസ് കേസെടുത്തിരുന്നു. ഇതിൽ മുൻകൂർജാമ്യം നിഷേധിച്ച ഹൈക്കോടതിനടപടിക്കെതിരേ പ്രതി ജഗജീത് സിങ് സുപ്രീംകോടതിയെ സമീപിക്കുകയായിരുന്നു. സിങ്ങിന്റെ ഹർജി സുപ്രീംകോടതി തള്ളി.

സോഫ്റ്റ്‌വേർ മോഷണം, നിയമവിരുദ്ധമായി സോഴ്‌സ് കോഡും ഡേറ്റാബേസും പകർത്തൽ എന്നിവയ്ക്ക് ഐ.ടി. നിയമത്തിലെ 43, 66 വകുപ്പുകൾ പ്രകാരമുള്ള കുറ്റംമാത്രമേ നിലനിൽക്കൂവെന്ന് പ്രതികൾക്കുവേണ്ടി മുതിർന്ന അഭിഭാഷകൻ സിദ്ധാർഥ് അഗർവാൾ വാദിച്ചു. ഇതാകട്ടെ ജാമ്യംലഭിക്കുന്ന കുറ്റമാണ്. എന്നാൽ, പഞ്ചാബ് പോലീസ് ഐ.പി.സി.യിലെ ക്രിമിനൽ വിശ്വാസവഞ്ചന, മോഷണം, ക്രിമിനൽ ഗൂഢാലോചന തുടങ്ങിയ കുറ്റങ്ങളും ചുമത്തിയിരുന്നു.

പരീക്ഷകൾക്ക് തയ്യാറെടുക്കാൻ ഓൺലൈൻ കോച്ചിങ് നൽകുന്ന വിദ്യാഭ്യാസമേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കമ്പനിയാണ് ടി.സി.വൈ. ലേണിങ് സൊലൂഷൻസ്. ഇതിൽ ഡെപ്യൂട്ടി മാർക്കറ്റിങ് മാനേജരായിരുന്നയാൾ അതിൽനിന്ന്‌ രാജിവെച്ച് എക്സോവേയ്‌സ് വെബ് ടെക്‌നോളജീസ് എന്ന പുതിയ കമ്പനി തുടങ്ങി. ഇവർ പഴയ കമ്പനിയിലെ സോഫ്റ്റ്‌വേറും മറ്റു ഡേറ്റകളും പകർത്തി ഉപയോഗിച്ചുവെന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടായിരുന്നു കേസ്.

