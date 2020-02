ന്യൂഡൽഹി: അക്രമികൾ വ്യാപകമായി തോക്ക് ഉപയോഗിച്ച ആദ്യത്തെ കലാപം- ഇതിനകം നാല്പതിലേറെപ്പേർ കൊല്ലപ്പെട്ട വടക്കുകിഴക്കൻ ഡൽഹിയിലെ കലാപത്തെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെയാണ് ഡൽഹി പോലീസിന്റെ വിശേഷണം. ഉത്തർപ്രദേശ് അതിർത്തിയോടുചേർന്നുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽനടന്ന സംഘർഷത്തിൽ ഇത്രയും തോക്ക് എവിടെനിന്ന്‌ എത്തിയെന്നാണ് പോലീസിന്റെ അന്വേഷണം. അയൽസംസ്ഥാനങ്ങളിൽനിന്നുള്ള അനധികൃത തോക്കുകടത്ത് അക്രമികൾക്ക്‌ സഹായമായെന്നാണ് പ്രാഥമികനിഗമനം.

തോക്കുകൾ വ്യാപകമായി വാങ്ങിക്കൂട്ടുന്ന ഗുണ്ടാസംഘങ്ങളുള്ള അതിർത്തി ജില്ലകളിലാണ് വർഗീയസംഘർഷം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടതെന്നതാണ്‌ ശ്രദ്ധേയം. ചികിത്സയിലുള്ള ഇരുനൂറിലേറെ പേരിൽ 40 ശതമാനത്തിനും വെടിയേറ്റിട്ടുണ്ടെന്ന് ജി.ടി.ബി. ആശുപത്രിയധികൃതർ ‘മാതൃഭൂമി’യോടുപറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞദിവസം ചാന്ദ്ബാഗിലെ അഴുക്കുചാലിൽ കണ്ടെടുത്ത ഐ.ബി. ഓഫീസറുടെ മൃതദേഹത്തിലും വെടിയേറ്റ പാടുണ്ടായിരുന്നു.

ഗുണ്ടാസംഘങ്ങൾ ശേഖരിച്ചുവെച്ച തോക്കും തിരകളുമാണ് കലാപത്തിനിറങ്ങിയ ഇരുവിഭാഗത്തിനും കിട്ടിയതെന്നാണ് പോലീസിന്റെ പ്രാഥമികനിഗമനം. സംഘർഷം തുടങ്ങിയ ആദ്യദിനംതന്നെ ജാഫറാബാദിൽ യുവാവ് തോക്കുചൂണ്ടിനിൽക്കുന്ന ചിത്രം പുറത്തുവന്നിരുന്നു. സംഘർഷസ്ഥലങ്ങളിൽനിന്ന്‌ അഞ്ഞൂറോളം വെടിയുണ്ടകൾ പോലീസ് കണ്ടെടുത്തു. അവയിൽ .32 എം.എം, .9 എം.എം, .315 എം.എം. വ്യാസമുള്ള തിരകളാണ് ലഭിച്ചതെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു.

തോക്കുവരുന്ന വഴി

ഉത്തർപ്രദേശ്, ബിഹാർ, മധ്യപ്രദേശ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽനിന്നാണ് ‘ദേശി കട്ട’ എന്നുപേരുള്ള നാടൻ തോക്കുകൾ എത്തുന്നത്. പടിഞ്ഞാറൻ യു.പിയിലെ മീററ്റ്, ഷാംലി, മുസാഫർനഗർ, സഹാരൻപുർ തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ 3000-5000 രൂപ നിരക്കിൽ തോക്കുകിട്ടും. ഓട്ടോമാറ്റിക് പിസ്റ്റൾ 15,000-20,000 രൂപ നിരക്കിലും ലഭിക്കും. ചിലയിടത്ത് 1500 രൂപയ്ക്കും തോക്കുകിട്ടും. അയൽസംസ്ഥാനത്തുനിന്ന് മൂവായിരം രൂപയ്ക്ക്‌ തോക്കുവാങ്ങി ഇവിടെ 10,000-35,000 രൂപയ്ക്ക്‌ വിറ്റിരുന്നതായി വടക്കുകിഴക്കൻ ഡൽഹിയിൽ അറസ്റ്റിലായ ഒരാൾ പോലീസിനോടുസമ്മതിച്ചു.

ബിഹാറിലെ മൂങ്ങറിൽനിന്ന് എളുപ്പത്തിൽ തോക്കുകൾ വാങ്ങാൻ കിട്ടും. ഏഴായിരവും എട്ടായിരവും രൂപ കൊടുത്താൽ മതി. സെമി-ഓട്ടോമാറ്റിക് തോക്കുകൾ സുലഭമാണ്. മധ്യപ്രദേശിലെ ധർ, ഖർഗോൺ, ബദ്വാനി, ഖാണ്ട്വ എന്നിവിടങ്ങളിൽനിന്ന് ഡൽഹിയിലേക്ക്‌ വ്യാപകമായി തോക്കുകളെത്തുന്നുണ്ട്.

Content Highlighgs: Guns are using in the first time in Riots