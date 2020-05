അഹമ്മദാബാദ്: കോവിഡ് മരണങ്ങളുടെ പേരില്‍ കോടതിയില്‍നിന്ന് കടുത്ത വിമര്‍ശനമേറ്റതിനുപിന്നാലെ ഗുജറാത്ത് ആരോഗ്യവകുപ്പിന്‍റെ പോര്‍ട്ടലില്‍നിന്ന് ആകെ കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം നീക്കംചെയ്തു. ദിവസേനയുള്ള അറിയിപ്പിലും ഇക്കാര്യമില്ല. പകരം ഭേദമായവരുടെ എണ്ണത്തിനാണ് പ്രാധാന്യം നല്‍കുന്നത്.

മൊത്തം കോവിഡ് രോഗികളുടേതിനുപകരം ചികിത്സയിലുള്ളവരുടെ എണ്ണം മാത്രമാണു നല്‍കുക. ഭേദമായവരുടെ എണ്ണത്തിനും തുല്യപ്രാധാന്യം നല്‍കും. ഐ.സി.എം.ആറിന്‍റെ മാനദണ്ഡങ്ങളില്‍ മാറ്റം വരുത്തിയതിനാൽ സംസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ് മുക്തരുടെ എണ്ണം കുതിച്ചുയര്‍ന്നിരുന്നു. ഇപ്പോള്‍ ആകെ രോഗികളുടെ 54 ശതമാനവും ആശുപത്രി വിട്ടുകഴിഞ്ഞു. 40 ശതമാനം മാത്രമാണ് യഥാര്‍ഥ രോഗികളായുള്ളത്. എങ്കിലും പത്തുദിവസമായി ശരാശരി 370 രോഗികളും 24 മരണവും വീതം കൂടുന്നുണ്ട്.

മൊത്തം രോഗികളുടെ എണ്ണത്തിനു പ്രാധാന്യം നല്‍കുന്നത് ആളുകളെ ഭയപ്പെടുത്തുന്നെന്നും ഭേദമാവുന്ന രോഗമാണെന്നു ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത് പ്രതീക്ഷ വളര്‍ത്തുമെന്നും ആരോഗ്യവകുപ്പ് പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ സെക്രട്ടറി ജയന്തി രവി പറയുന്നു.

രാജ്യത്ത് കോവിഡ് ബാധിതരായവരുടെ എണ്ണത്തില്‍ നാലാമതും മരണനിരക്കിൽ രണ്ടാമതുമാണ് ഗുജറാത്ത്. മരണനിരക്ക് ദേശീയ ശരാശരിയുടെ ഇരട്ടിയിലേറെയാണ്; 6.1 ശതമാനം. അഹമ്മദാബാദില്‍ ഇത് 6.8 ശതമാനവുമാണ്. മഹാരാഷ്ട്രയെക്കാളും കൂടുതലാണ് ഗുജറാത്തിലെ മരണ നിരക്ക്. എന്നാല്‍, കോവിഡ് ബാധിതര്‍ക്ക് രോഗലക്ഷണങ്ങളൊന്നും കാണുന്നില്ലെങ്കില്‍ ഡിസ്‌ചാര്‍ജ് ചെയ്യാമെന്ന നയം സ്വീകരിച്ചതോടെയാണ് സംസ്ഥാനത്ത് രോഗമുക്തരുടെ എണ്ണം കൂടിയത്. ഇവരെ പരിശോധനയില്ലാതെ ഡിസ്ചാര്‍ജ് ചെയ്യുകയാണ്.

ഇതിനെതിരേ പരാതി ചെന്നതിനെത്തുടര്‍ന്ന് ഹൈക്കോടതി ഐ.സി.എം.ആറിനോട് വിശദീകരണം തേടിയിട്ടുണ്ട്. മരിച്ചവരുടെ അടുത്ത ബന്ധുക്കളെപ്പോലും ലക്ഷണമില്ലെങ്കില്‍ പരിശോധിക്കുന്നില്ല. ഏതാനും ദിവസമായി ആരോഗ്യവകുപ്പ് പത്രസമ്മേളനങ്ങളും ഉപേക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ്. മൊത്തം രോഗികളുടെ എണ്ണം മാധ്യമങ്ങള്‍ ഇപ്പോള്‍ കണക്കൂകൂട്ടി എടുക്കുകയാണ്.

