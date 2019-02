ന്യൂഡല്‍ഹി: പുല്‍വാമ ഭീകരാക്രമണത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍, ജമ്മുകശ്മീരിലെ ആറു വിഘടനവാദി നേതാക്കള്‍ക്കുള്ള സുരക്ഷാസംവിധാനങ്ങള്‍ സർക്കാർ പിന്‍വലിച്ചു. ഹുറിയത് നേതാക്കളായ മിര്‍വായിസ് ഉമര്‍ ഫാറൂഖ്, അബ്ദുള്‍ ഘനി ഭട്ട്, ബിലാല്‍ ലോണ്‍, ഹാഷിം ഖുറേഷി, ഫസല്‍ ഹഖ് ഖുറേഷി, ഷബീര്‍ ഷാ എന്നിവര്‍ക്ക് നല്‍കിയ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളാണ് ഞായറാഴ്ച പിന്‍വലിച്ചത്. കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിന്റെ നിര്‍ദേശപ്രകാരമാണ് സംസ്ഥാന ഭരണകൂടത്തിന്റെ നടപടി.

സര്‍ക്കാരിന്റെ തീരുമാനം വെറും പ്രചാരണംമാത്രം ലക്ഷ്യമാക്കിയുള്ളതാണെന്നും കശ്മീരില്‍ കാര്യങ്ങള്‍ക്ക് ഒരു മാറ്റവും ഉണ്ടാകില്ലെന്നും ഹുറിയത് വക്താവ് പ്രതികരിച്ചു. തനിക്ക് സുരക്ഷ വേണ്ടെന്നും കശ്മീരിലെ ജനങ്ങളാണ് തന്റെ സുരക്ഷാകവചമെന്നും അബ്ദുള്‍ ഘനി ഭട്ടും പറഞ്ഞു.

വിഘടനവാദി നേതാവ് ഉമര്‍ ഫാറൂഖിന്റെ പിതാവ് മിര്‍വായിസ് ഫാറൂഖിനെ ഭീകരസംഘടനയായ ഹിസ്ബുള്‍ മുജാഹിദീന്‍ 1990-ല്‍ കൊലപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. 2002-ല്‍ പീപ്പിള്‍സ് കോണ്‍ഫറന്‍സ് നേതാവ് അബ്ദുള്‍ ഗനി ലോണിനെയും ഭീകരർ വധിച്ചു. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് വിഘടനവാദിനേതാക്കള്‍ക്ക് സുരക്ഷ നല്‍കാന്‍ അന്നത്തെ സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ തീരുമാനിച്ചത്. കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരുമായി ചര്‍ച്ചചെയ്ത ശേഷമായിരുന്നു തീരുമാനം. പാക് അനുകൂല വിഘടനവാദി നേതാവ് സയ്യിദ് അലി ഷാ ഗിലാനിക്കും ജെ.കെ.എല്‍.എഫ്. മേധാവി യാസീന്‍ മാലികിനും ഈ സുരക്ഷ നൽകിയിരുന്നില്ല.

പുല്‍വാമ ആക്രമണത്തെത്തുടര്‍ന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച ശ്രീനഗറിലെത്തിയ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി രാജ്‌നാഥ് സിങ് വിഘടനവാദികള്‍ക്കുള്ള സുരക്ഷ പിന്‍വലിക്കുന്ന കാര്യം പരിശോധിക്കണമെന്ന് നിര്‍ദേശിച്ചിരുന്നു. പാകിസ്താനില്‍നിന്നും അവരുടെ ചാരസംഘടനയായ ഐ.എസ്.ഐ.യില്‍നിന്നും പണം പറ്റുന്നവര്‍ക്കുള്ള സുരക്ഷ പുനഃപരിശോധിക്കുമെന്നാണ് അന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയത്. എല്ലാത്തരം സുരക്ഷയും മറ്റെന്തെങ്കിലും സൗകര്യം സർക്കാർ നൽകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും പിൻവലിക്കുമെന്ന് മുതിർന്ന സംസ്ഥാനസർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഞായറാഴ്ച പറഞ്ഞു.

മിർവായിസ് ഉമർ ഫാറൂഖിന് സെഡ് കാറ്റഗറി സുരക്ഷയാണ് നൽകിയിരുന്നത്. എഴുപതോളം സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ മുഴുവൻ സമയവും സുരക്ഷയ്ക്കായി നിയോഗിച്ചിരുന്നു. മാസം 20 ലക്ഷം രൂപയോളമാണ് സർക്കാർ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ സുരക്ഷയ്ക്കായിമാത്രം ചെലവഴിച്ചിരുന്നത്. മറ്റുള്ളവർക്ക് വൈ. കാറ്റഗറിയിലായിരുന്നു സുരക്ഷ. അഞ്ചുമുതൽ ഏഴുവരെ ഉദ്യോഗസ്ഥരെയാണ് ഇവർക്കൊപ്പം നിയോഗിച്ചിരുന്നത്. ഏതാണ്ട് രണ്ടുലക്ഷത്തോളം രൂപ വീതമാണ് ഇവർക്കായി ചെലവഴിച്ചിരുന്നത്.

പി.ഡി.പി. ഓഫീസ് പോലീസ് പൂട്ടി

ജമ്മുവിലെ പി.ഡി.പി. ഓഫീസ് പോലീസ് മുദ്രവെച്ചത് വിവാദമായി. മെഹബൂബ മുഫ്തി സന്ദര്‍ശിക്കുന്നതിന് തൊട്ടുമുമ്പാണ് ഞായറാഴ്ച ഓഫീസ് പുട്ടിയത്.

പുൽവാമ ഭീകരാക്രമണത്തിനുശേഷം ജമ്മുവിൽ നിലനിൽക്കുന്ന സംഘർഷാവസ്ഥയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഓഫീസ് അടച്ചതെന്ന് പോലീസ് വ്യക്തമാക്കി. മേഖലയിൽ കർഫ്യൂ തുടരുകയാണ്.

