ന്യൂഡൽഹി: സർക്കാർ മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിൽ മെഡിക്കൽ, ഡെന്റൽ ബിരുദ-ബിരുദാന്തര കോഴ്‌സ് അഖിലേന്ത്യാ ക്വാട്ടയിൽ 27 ശതമാനം ഒ.ബി.സി. സംവരണവും 10 ശതമാനം സാമ്പത്തിക പിന്നാക്ക സംവരണവും(ഇ.ഡബ്ല്യൂ.എസ്) ഏർപ്പെടുത്താൻ കേന്ദ്രസർക്കാർ തീരുമാനിച്ചു.

എം.ബി.ബി.എസ്, എം.ഡി, എം.എസ്, ഡിപ്ളോമ, ബി.ഡി.എസ്. എം.ഡി.എസ്. എന്നീ കോഴ്‌സുകളിൽ 2021-22 അധ്യയനവർഷം മുതൽ സംവരണം നടപ്പാകും. ചരിത്രപരമായ ഈ തീരുമാനം ആയിരക്കണക്കിന് ചെറുപ്പക്കാർക്ക് മികച്ച അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കാൻ സഹായകരമാവുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ട്വീറ്റു ചെയ്തു. തിങ്കളാഴ്ച പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന യോഗമാണ് തീരുമാനമെടുത്തത്. ഇക്കാര്യത്തിൽ വേണ്ട നടപടികളെടുക്കാൻ അദ്ദേഹം ബന്ധപ്പെട്ട മന്ത്രാലയങ്ങൾക്ക് നിർദേശം നൽകി.

നിലവിൽ സർക്കാർ മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിലെ ബിരുദ കോഴ്‌സുകളിൽ ആകെയുള്ള സീറ്റിന്റെ 15 ശതമാനവും പി.ജി. കോഴ്‌സുകളിൽ 50 ശതമാനവുമാണ് അഖിലേന്ത്യാ ക്വാട്ട. ഇപ്പോൾ പൂർണമായും മെറിറ്റടിസ്ഥാനത്തിൽ കേന്ദ്രീകൃത കൗൺസലിങ് വഴി ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് ഹെൽത്ത് സർവീസസ് ആണ് ഇതിലേക്ക്്് പ്രവേശനം നടത്തുന്നത്. ആ രീതിമാറി ഇനിമുതൽ ഒ.ബി.സി, ഇ.ഡബ്ല്യൂ.എസ് സംവരണം വരും.

സ്വകാര്യ മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിലെ 15 ശതമാനം സീറ്റുകളും സുപ്രീംകോടതി ഉത്തരവനുസരിച്ച്്് ഈയിടെ അഖിലേന്ത്യാ ക്വാട്ടയിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ആ ക്വാട്ടയിൽ കഴിഞ്ഞവർഷംമുതൽ രാജ്യത്ത് എവിടെനിന്നുള്ളവർക്കും പ്രവേശനത്തിന് അർഹതയുണ്ട്. എന്നാൽ, കേന്ദ്രതീരുമാനം സ്വകാര്യ-സ്വാശ്രയ കോളേജുകളിലെ 15 ശതമാനം ക്വാട്ടയ്ക്ക്്് ബാധകമാവില്ല.

പുതിയ തീരുമാനത്തോടെ ഓരോ വർഷവും എം.ബി.ബി.എസിന് 1500-ഉം പി.ജിക്ക് 2500-ഉം ഒ.ബി.സി. വിദ്യാർഥികൾക്ക് പ്രവേശനം ലഭിക്കും. ഇ.ഡബ്ല്യൂ.എസിലെ 500 വിദ്യാർഥികൾക്ക്്് എം.ബി.ബി.എസിനും 1000 പേർക്ക്്് പി.ജി.ക്കും പ്രവേശനം ലഭിക്കും. അഖിലേന്ത്യാ ക്വാട്ടയിലെ പ്രവേശനത്തിന് രാജ്യത്ത് എവിടെയുമുള്ള ഒ.ബി.സി. വിഭാഗക്കാർ അർഹരാണ്. കേന്ദ്രത്തിന്റെ പിന്നാക്കവിഭാഗപ്പട്ടികയാണ് ഇതിന് അടിസ്ഥാനമാക്കുക.

2019-ലാണ് ഭരണഘടനാ ഭേദഗതിയിലൂടെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ 10 ശതമാനം സാമ്പത്തികസംവരണം ഏർപ്പെടുത്തിയത്. അതിനെതിരായ ഹർജി സുപ്രീംകോടതിയുടെ പരിഗണനയിലുണ്ട്. അതേസമയം, 10 ശതമാനം സംവരണം കോടതി സ്റ്റേ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് 27 ശതമാനം പിന്നാക്ക സംവരണത്തോടാപ്പം ഇ.ഡബ്ല്യൂ.എസ് സംവരണവും ഏർപ്പെടുത്താൻ കേന്ദ്രം തീരുമാനിച്ചത്. ഭരണഘടനാ ഭേദഗതിക്കുശേഷം 2019-20-ലും 2020-21-ലും മെഡിക്കൽ, ഡെന്റൽ കോളേജുകളിൽ സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം വർധിപ്പിച്ചിരുന്നു.

സുപ്രീംകോടതി ഉത്തരവുപ്രകാരം 1986-ലാണ് സർക്കാർ മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിൽ അഖിലേന്ത്യാ ക്വാട്ടസമ്പ്രദായം നടപ്പാക്കിയത്. 2007-ൽ ഈ സീറ്റുകളിൽ പട്ടികജാതി-വർഗ സംവരണം ഏർപ്പെടുത്തി. 2007-ൽ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ 27 ശതമാനം പിന്നാക്കസംവരണം കൊണ്ടുവന്നപ്പോഴും അഖിലേന്ത്യാ ക്വാട്ടയിൽ അത് നടപ്പാക്കിയില്ല. പൂർണമായും കേന്ദ്ര നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള എയിംസ്, അലിഗഢ്‌ മുസ്‌ലിം യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി, ബനാറസ് ഹിന്ദു യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് സംവരണം ബാധകമാക്കിയത്.

