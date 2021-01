ന്യൂഡൽഹി: പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയെ ട്വിറ്ററിൽ അസഭ്യം പറഞ്ഞ മുതിർന്ന പൈലറ്റ് മിക്കി മാലിക്കിനെ ഗോഎയർ പുറത്താക്കി. കമ്പനിയുടെ വക്താവ് ശനിയാഴ്ചയാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്.

വ്യാഴാഴ്ചയാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയെ അപമാനിക്കുന്ന ട്വീറ്റ് മാലിക്ക് പോസ്റ്റുചെയ്തത്. പിന്നീട് അദ്ദേഹം ഇതു നീക്കംചെയ്യുകയും അക്കൗണ്ട് പൂട്ടുകയുംചെയ്തിരുന്നു.

content highlights: go air sacked pilot for derogatory remarks against pm modi