ചെന്നൈ: വീട്ടിൽ ശൗചാലയം നിർമിക്കാത്തതിന് പിതാവിനെതിരേ പരാതി നൽകിയ ഏഴു വയസ്സുകാരിയെ നഗരസഭ സ്വച്ഛ്ഭാരത് പദ്ധതിയുടെ ബ്രാൻഡ് അംബാസഡറായി നിയമിച്ചു.

വെല്ലൂർ ജില്ലയിലെ ആമ്പൂരിലുള്ള സ്വകാര്യ സ്കൂളിലെ രണ്ടാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥിനി ഹനീഫ സാറയാണ് പിതാവ് ഇഹ്‌സാനുള്ളയ്ക്കെതിരേ പോലീസിൽ പരാതി നൽകിയത്. എൽ.കെ.ജി.യിൽ ഒന്നാംറാങ്ക് നേടിയാൽ ശൗചാലയം നിർമിച്ചു നൽകാമെന്ന വാഗ്ദാനം പാലിച്ചില്ലെന്നായിരുന്നു പരാതി. ഇതേക്കുറിച്ചറിഞ്ഞ കളക്ടർ സ്വച്ഛ്ഭാരത് പദ്ധതി പ്രകാരം കുട്ടിയുടെ വീട്ടിൽ ശൗചാലയം പണിയാൻ ഉത്തരവിട്ടു. ഇതിനൊപ്പം ആമ്പൂർ നഗരസഭ കുട്ടിയെ സ്വച്ഛഭാരത് പദ്ധതിയുടെ ബ്രാൻഡ് അംബാസഡറായി നിയമിക്കുകയും ചെയ്ത‌ു.

എൽ.കെ.ജി. മുതൽ ഇതുവരെയും ഒന്നാംറാങ്ക് നേടിയിരുന്നെങ്കിലും പിതാവ് വാക്കുപാലിച്ചില്ലെന്ന് കുറ്റപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞ ദിവസം മാതാവിനൊപ്പം ആമ്പൂർ വനിതാ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിയാണ് ഹനീഫ സാറ പരാതി നൽകിയത്. വാക്കുപാലിക്കാത്ത പിതാവിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ശൗചാലയം പണിയുമെന്ന ഉറപ്പ് വാങ്ങണമെന്നായിരുന്നു ആവശ്യം. പരാതി സ്വീകരിച്ച എസ്.ഐ. വളർമതി ഇഹ്‌സാനുള്ളയെയും നഗരസഭ ആരോഗ്യവിഭാഗം അധികൃതരെയും വിളിച്ചുവരുത്തി. കൂലിത്തൊഴിലാളിയായ തന്റെ സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടിനെക്കുറിച്ച് ഇഹ്‌സാനുള്ള വിശദീകരിച്ചു. തുടർന്ന് ഈ ആവശ്യം ഉന്നയിച്ച് നഗരസഭയ്ക്ക് അപേക്ഷ നൽകാൻ എസ്.ഐ. ഹനീഫയോട് നിർദേശിക്കുകയായിരുന്നു.

സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞ കളക്ടർ എസ്.എ. രാമൻ സ്വച്ഛ്ഭാരത് പദ്ധതി പ്രകാരം ഹനീഫയുടെ വീട്ടിൽ ശൗചാലയം നിർമിച്ചുനൽകാൻ ഉത്തരവിട്ടു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നിർമാണം ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതിനുപിന്നാലെ ആമ്പൂർ നഗരസഭാ പരിധിയിലെ സ്വച്ഛ്ഭാരത് പദ്ധതി ബ്രാൻഡ് അംബാസഡറായി ഹനീഫയെ നിയമിക്കുകയായിരുന്നു. ഹനീഫയെ അനുമോദിയ്ക്കാനായി സ്കൂളിൽ പ്രത്യേക ചടങ്ങും നടത്തി.

