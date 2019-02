ന്യൂഡല്‍ഹി: ഡല്‍ഹിയുടെ തെരുവില്‍ ഭിക്ഷയാചിക്കുന്നതായി മുൻക്രിക്കറ്റ് താരം ഗൗതം ഗംഭീര്‍ ട്വീറ്റുചെയ്ത വിമുക്തഭടന്‍ മലയാളി. കരസേനയില്‍നിന്ന് 1975-ല്‍ വിരമിച്ച കായംകുളം സ്വദേശി പീതാംബരനാണ് (74) വര്‍ഷങ്ങളായി ഡല്‍ഹിയിലെ കൊണാട്ട് പ്ലേസില്‍ ഭിക്ഷയാചിക്കുന്നത്.

പീതാംബരന്റെ ചിത്രം കഴിഞ്ഞദിവസം ഗൗതം ഗംഭീര്‍ ട്വീറ്റുചെയ്തത് വാര്‍ത്തയായിരുന്നു. തുടര്‍ന്ന് പ്രതിരോധമന്ത്രാലയം ഇടപെട്ടതോടെയാണ് ‘യാചകനെ’ക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതല്‍ വിവരം ലഭിച്ചത്.

അവിവാഹിതനായ ഇദ്ദേഹത്തിന് മറ്റു ബന്ധുക്കളുമായി അധികം അടുപ്പമുണ്ടായിരുന്നില്ല. നാലുവര്‍ഷം മുമ്പുണ്ടായ അപകടമാണ് പീതാംബരനെ ഈ ദുരവസ്ഥയിലെത്തിച്ചത്. അപകടത്തില്‍ ഇടുപ്പെല്ലിന്‌ ഗുരുതര പരിക്കേറ്റു. കരസേനയുടെ കോര്‍ ഓഫ് സിഗ്നല്‍സില്‍ സിഗ്നല്‍മാനായി 1965 -ലാണ് പീതാംബരന്‍ സർവീസിൽ പ്രവേശിച്ചതെന്ന് പ്രതിരോധമന്ത്രാലയ വക്താവ് കേണല്‍ അമന്‍ ആനന്ദ് ‘മാതൃഭൂമി’യോട് പറഞ്ഞു.

അദ്ദേഹം ഭിക്ഷയാചിക്കുന്നത് മൂന്നുവര്‍ഷംമുമ്പ് ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെട്ടിരുന്നു. അന്ന് കരസേനാ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ച് ചികിത്സനല്‍കി. കഴിഞ്ഞ ജൂലായില്‍ വീണ്ടും സഹായം നല്‍കാന്‍ തയ്യാറായെങ്കിലും അദ്ദേഹം സ്വീകരിച്ചില്ലെന്ന് കേണല്‍ അമന്‍ പറഞ്ഞു.

സിഗ്നല്‍ റെജിമെന്റില്‍ 10 വര്‍ഷം പ്രവര്‍ത്തിച്ച പീതാംബരൻ 1975 ഡിസംബറില്‍ സൈനികജീവിതം മതിയാക്കുകയായിരുന്നു. ഇന്തോ-ചൈന നാഥുല ഏറ്റുമുട്ടല്‍, 1965-ലെ ചൈനയുമായുള്ള യുദ്ധം, 1971 -ലെ പാകിസ്താന്‍ യുദ്ധം എന്നിവയില്‍ പങ്കെടുത്തു. സൈനികസേവനം അവസാനിപ്പിച്ചശേഷം ഡല്‍ഹിയിലെ വിവിധ ട്രാവല്‍ ഏജന്‍സികളില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്നതിനിടെയാണ് 2015 സെപ്റ്റംബറില്‍ അപകടമുണ്ടായത്. ഇതോടെ ജോലിചെയ്യാന്‍ പറ്റാതായി. വിശപ്പകറ്റാന്‍ ഭിക്ഷയെടുക്കേണ്ടിവന്നു.

2016 ജൂണിലാണ് പീതാംബരനെ കൊണാട്ട് പ്ലേസില്‍ ഭിക്ഷയാചിക്കുന്ന നിലയില്‍ ആദ്യം കണ്ടത്. പീതാംബരന്റെ ദുരവസ്ഥ ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെട്ടപ്പോൾ അന്നത്തെ മേജര്‍ ജനറലും ഇന്ന് ലെഫ്. ജനറലുമായ ആര്‍.കെ. ആനന്ദ് ഇടപെട്ടു. തുടർന്ന് സംരക്ഷണം സൈന്യം ഏറ്റെടുക്കുകയായിരുന്നു. സിഗ്നല്‍ യൂണിറ്റിന്റെ ഹെഡ് ക്വാര്‍ട്ടറിലെത്തിക്കുമ്പോള്‍ ശാരീരികമായും സാമ്പത്തികമായും തകര്‍ന്ന നിലയിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം. പിന്നീട് ഡല്‍ഹിയിലെ കരസേനാ ആശുപത്രിയില്‍ 2016 ഓഗസ്റ്റില്‍ ഇടുപ്പെല്ല് മാറ്റിവെക്കല്‍ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക്‌ വിധേയനാക്കി. ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുത്തശേഷം പഴയ ജോലിയില്‍ പ്രവേശിച്ചെന്നാണ് തങ്ങള്‍ മനസ്സിലാക്കിയതെന്ന് കേണല്‍ അമന്‍ പറഞ്ഞു.

തുടർന്ന് അന്വേഷിച്ചെങ്കിലും 2018 മാര്‍ച്ചുമുതല്‍ അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് വിവരമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ജൂലായില്‍ കണ്ടുകിട്ടി. എന്നാൽ, സൈന്യത്തിന്റെ സഹായം സ്വീകരിക്കാന്‍ അദ്ദേഹം കൂട്ടാക്കിയില്ല. പത്തുവര്‍ഷത്തെ സൈനികസേവനം പരിഗണിച്ച് സര്‍ക്കാരില്‍നിന്ന് പെന്‍ഷന്‍ വേണമെന്ന് പീതാംബരന്‍ പറയുന്നു.

Coontent Highlights: Gautam Gambhir Asks Army To Help Veteran Begging In Delhi