ഭോപാൽ: ചൈനയുമായുള്ള ഇന്ത്യയുടെ അതിർത്തി പ്രശ്നങ്ങൾ, കർഷകരുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിൽ പ്രതികരിച്ച രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കെതിരേ മധ്യപ്രദേശ് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി നരോത്തം മിശ്ര. ‘‘10 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ വായ്പ എഴുതിത്തള്ളൽ, 15 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ചൈനയെ തുടച്ചുമാറ്റുക. രാഹുലിനെ പഠിപ്പിച്ച ഗുരുവിനെ ഞാൻ അഭിവാദ്യം ചെയ്യുന്നു. ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള ലഹരി അദ്ദേഹത്തിന് എവിടെനിന്ന് ലഭിച്ചു.?’’ -മാധ്യമ പ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കവേ മിശ്ര ചോദിച്ചു.

കഴിഞ്ഞദിവസം ഹരിയാണയിലെ കുരുക്ഷേത്രയിൽ ട്രാക്ടർ റാലിയുടെ സമാപനത്തിൽ രാഹുൽ നടത്തിയ പ്രസംഗമാണ് ബി.ജെ.പി. നേതാവായ മന്ത്രിയെ ചൊടിപ്പിച്ചത്. കോൺഗ്രസാണ് ഭരണത്തിലെങ്കിൽ കാർഷിക വായ്പ എഴുതിത്തള്ളുമെന്നും ചൈനീസ് അധിനിവേശം അനുവദിക്കുമായിരുന്നില്ലെന്നും രാഹുൽ പറഞ്ഞിരുന്നു.

Content Highlights: From where do you get such good quality of drugs, MP Minister sneers at Rahul gandhi