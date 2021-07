ബെംഗളൂരു: കോവിഡ് രണ്ടാം തരംഗത്തിൽ സർവീസ് നിർത്തിവച്ച യശ്വന്തപുര-കണ്ണൂർ എക്സ്പ്രസ് തീവണ്ടി 23 മുതൽ വീണ്ടും സർവീസ് തുടങ്ങും. ഇതുൾപ്പെടെ കേരളത്തിലേക്ക് നാലു തീവണ്ടികൾകൂടി വരുംദിവസങ്ങളിൽ ഒാടിത്തുടങ്ങുമെന്ന് ദക്ഷിണ-പശ്ചിമ റെയിൽവേ അറിയിച്ചു.

യശ്വന്തപുര-കണ്ണൂർ എക്സ്പ്രസ് നിലച്ചതോടെ ബെംഗളൂരുവിൽനിന്ന് കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂർ ഭാഗങ്ങളിലേക്കുള്ള യാത്രക്കാർ കടുത്ത പ്രയാസം നേരിട്ടിരുന്നു. കോവിഡ് വ്യാപനം രൂക്ഷമായതിനെത്തുടർന്ന് ഏപ്രിൽ അവസാനവാരമാണ് ഈ തീവണ്ടി സർവീസ് നിർത്തിവെച്ചത്. തെക്കൻ കേരളത്തിലേക്കുള്ള തീവണ്ടികൾ പുനരാരംഭിച്ചിട്ടും വടക്കൻ ജില്ലകളിലേക്കുണ്ടായിരുന്ന ഏകതീവണ്ടി സർവീസ് തുടങ്ങാത്തതിൽ മലയാളി യാത്രക്കാർ പ്രതിഷേധമുയർത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

അടുത്തദിവസങ്ങളിൽ കേരളത്തിലേക്ക് ഓടിത്തുടങ്ങുന്ന നാലുവണ്ടികളിൽ രണ്ടെണ്ണം പുതുതായി ആരംഭിക്കുന്നതാണ്. യശ്വന്തപുര-കൊച്ചുവേളി എ.സി. വീക്കിലി എക്സ്പ്രസ് ആണ് (07385) ഇതിൽ ആദ്യത്തേത്. വ്യാഴാഴ്ച ദിവസങ്ങളിലുള്ള ഈ തീവണ്ടിയുടെ സർവീസ് 22-ന് തുടങ്ങും. വൈകീട്ട് 3.20-ന് യശ്വന്തപുരയിൽനിന്ന് പുറപ്പെടും. രാവിലെ 6.50-ന് കൊച്ചുവേളിയിലെത്തും. കൊച്ചുവേളി-യശ്വന്തപുര എ.സി. എക്സ്പ്രസ് സ്പെഷ്യൽ (07386) വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസങ്ങളിൽ സർവീസ് നടത്തും. 23-ന് ഇത് ആരംഭിക്കും. കൊച്ചുവേളിയിൽനിന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 12.50-ന് ആരംഭിച്ച് ശനിയാഴ്ച രാവിലെ 4.30-ന് യശ്വന്തപുരയിലെത്തും.

യശ്വന്തപുരയിൽനിന്ന് പാലക്കാട്-കോഴിക്കോട്-കണ്ണൂർ വഴി മംഗളൂരു സെൻട്രലിലേക്കുള്ള എക്സ്പ്രസ് സ്പെഷ്യൽ തീവണ്ടിയാണ് (07391) മറ്റൊന്ന്. ഞായറാഴ്ചകളിലുള്ള തീവണ്ടിയുടെ സർവീസ് 25-ന് തുടങ്ങും. രാത്രി 11.55-ന് പുറപ്പെടും. തിങ്കളാഴ്ച വൈകീട്ട് 4.05-ന് മംഗളൂരുവിലെത്തും. മംഗളൂരു സെൻട്രൽ-യശ്വന്തപുര എക്സ്പ്രസ് (07392) തിങ്കളാഴ്ചകളിൽ സർവീസ് നടത്തും. ഇത് 26-ന് തുടങ്ങും. രാത്രി 10.05-ന് പുറപ്പെട്ട് ചൊവ്വാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണിക്ക് യശ്വന്തപുരയിലെത്തും.

നേരത്തേയുണ്ടായിരുന്ന യശ്വന്തപുര-കൊച്ചുവേളി ത്രൈവാര ഗരീബ് രഥ് എക്സ്പ്രസ് (07395) പുനഃസ്ഥാപിക്കാനും റെയിൽവേ തീരുമാനിച്ചു. 29-ന് ഓടിത്തുടങ്ങും. ചൊവ്വ, വ്യാഴം, ഞായർ ദിവസങ്ങളിലാണിത്. രാത്രി 8.45-ന് പുറപ്പെടുന്ന തീവണ്ടി പിറ്റേന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 1.10-ന് കൊച്ചുവേളിയിലെത്തും. കൊച്ചുവേളി-യശ്വന്തപുര ത്രൈവാര എക്സ്പ്രസ് (07396) തിങ്കൾ, ബുധൻ, വെള്ളി ദിവസങ്ങളിൽ സർവീസ് നടത്തും. ഇത് 30-ന് ആരംഭിക്കും. വൈകീട്ട് അഞ്ചിന് പുറപ്പെടുന്ന തീവണ്ടി പിറ്റേന്ന് രാവിലെ 9.30-ന് യശ്വന്തപുരയിലെത്തും.

