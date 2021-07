ന്യൂഡൽഹി: കോവിഡിന്റെ രണ്ടാംതരംഗത്തിൽ ആദ്യത്തേതിനെ അപേക്ഷിച്ച് രോഗം ഭേദമായവരിൽ സങ്കീർണ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ നാലിരട്ടിയോളം വർധിച്ചതായി പഠനം. ‘ലോങ് കോവിഡ്’ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ദീർഘകാലരോഗാവസ്ഥയാണ് കൂടിയത്. അപ്പോളോ ആശുപത്രിയിലെ ഗവേഷകരുടേതാണ് കണ്ടെത്തൽ.

രണ്ടാംതരംഗത്തിനുകാരണമായ ഡെൽറ്റ വകഭേദം ബാധിച്ചവരിൽ രോഗം ഭേദമായി എട്ടാഴ്ചകഴിഞ്ഞും കടുത്ത ശ്വാസകോശരോഗങ്ങളും രക്തത്തിൽ ഓക്സിജന്റെ അളവുകുറയുന്ന അവസ്ഥയും നിലനിൽക്കുന്നതായി ഇവരുടെ പഠനം പറയുന്നു. അമിതക്ഷീണവും കടുത്ത പേശിവേദനയുംപോലുള്ളവ പുരുഷൻമാരെക്കാൾ സ്ത്രീകളിലാണ് കാണുന്നത്. എന്നാൽ, ശ്വാസകോശത്തിലെ ഫൈബ്രോസിസ്‌പോലുള്ള സങ്കീർണതകൾ പുരുഷന്മാരിലാണ് കൂടുതലെന്നും പഠനം വ്യക്തമാക്കുന്നു.

