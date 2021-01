ചെന്നൈ: മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾവഴി വായ്പനൽകി തട്ടിപ്പുനടത്തിയ ചൈനക്കാർക്ക് സിംകാർഡുകൾ നൽകിയ നാലുപേരെ ചെന്നൈ സെൻട്രൽ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് പോലീസ് അറസ്റ്റുചെയ്തു. ചെന്നൈ തിരുമുല്ലവായൽ സ്വദേശി എസ്.മനോജ്കുമാർ (30), ക്രോംപെട്ട് സ്വദേശി എസ്.കെ.മുത്തുകുമാർ (28), വോഡഫോൺ ഏജൻസി നടത്തുന്ന കെ.ജഗദീഷ്, വോഡഫോൺ ടെറിട്ടറി സെയിൽസ് മാനേജർ എ.സിഹാസുദീൻ എന്നിവരാണ് അറസ്റ്റിലായത്.

സംഭവത്തിൽ രണ്ടുചൈനക്കാരടക്കം നാലുപേരെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ബെംഗളൂരുവിൽനിന്ന് സെൻട്രൽ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അറസ്റ്റുചെയ്തിരുന്നു. ഇവരെ ചോദ്യംചെയ്തപ്പോഴാണ് ചെന്നൈയിൽനിന്നാണ് തട്ടിപ്പുസംഘത്തിന്റെ കോൾസെന്ററിലേക്ക് ആവശ്യമായ 1100 സിം കാർഡുകൾ സംഘടിപ്പിച്ചതെന്ന് കണ്ടെത്തിയത്.

അസാക്കസ് ടെക്‌നോ സൊലൂഷൻസ് എന്നപേരിൽ സ്വകാര്യ കമ്പനി നടത്തുന്ന മനോജ്കുമാറും മുത്തുകുമാറും ചേർന്നാണ് കമ്മിഷൻ വാങ്ങി ഈ സിംകാർഡുകൾ നൽകിയത്. ജഗദീഷും സിഹാസുദീനും ഇവർക്ക് ഒത്താശചെയ്ത് അനധികൃതമായി സിംകാർഡുകൾ അനുവദിക്കുകയും ചെയ്തു.

ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് വഴി പരിചയപ്പെട്ട റിയ ഗുപ്ത എന്ന സ്ത്രീയാണ് സിം ആവശ്യപ്പെട്ട് ഇവരെ സമീപിച്ചതെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു. കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ പ്രതികളെ റിമാൻഡ് ചെയ്തു. മൊബൈൽ ആപ്പുകൾ വഴി ‘ഇൻസ്റ്റന്റ് ലോൺ’ എന്നപേരിൽ നിയമവിരുദ്ധമായാണ് പിടിയിലായ ചൈനീസ് സംഘം പണം നൽകിയിരുന്നത്. തിരിച്ചടവ് മുടങ്ങുന്നവരുടെ ഫോണിലെ വിവരങ്ങൾ ചോർത്തി ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയാണ് പണം തിരിച്ചുപിടിച്ചിരുന്നത്. തട്ടിപ്പിനിരയായ ചെന്നൈ സ്വദേശിയുടെ പരാതിയിൽ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് ബെംഗളൂരുവിൽനിന്ന് സംഘത്തെ പോലീസ് അറസ്റ്റുചെയ്തത്.

എൻഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് അന്വേഷണം തുടങ്ങി

വായ്പത്തട്ടിപ്പുസംഘത്തിന് വിദേശബന്ധമുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തിയതിനുപിന്നാലെ എൻഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് വിഭാഗവും കേസിൽ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. ചെന്നൈ സെൻട്രൽ ക്രൈംബ്രാഞ്ചിൽനിന്ന് എൻഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് അധികൃതർ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പിടിച്ചെടുത്ത രേഖകളും മറ്റുവിവരങ്ങളും ശേഖരിച്ചു. സംഘത്തിന്റെ സാമ്പത്തികസ്രോതസ്സിനെക്കുറിച്ചും പണമിടപാടുകളെക്കുറിച്ചും അധികൃതർ അന്വേഷിക്കും. അനധികൃതമായിനടന്ന ഇടപാടുകൾവഴിയുള്ള പണം ഏതുതരത്തിലാണ് ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടതെന്നും പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്.

Content Highlights: Four arrested for supplying SIM cards to Chinese citizens