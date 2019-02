ന്യൂഡൽഹി: രാജിവെച്ചതിൽ ഒട്ടും ഖേദമില്ലെന്നും അങ്ങനെ ചെയ്തത് താൻ ഇത്രനാൾ സേവനമനുഷ്ഠിച്ച സ്ഥാപനത്തിന്റെ വിശ്വാസ്യത നിലനിർത്താനാണെന്നും ദേശീയ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ കമ്മിഷൻ (എൻ.എസ്.സി.) അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തുനിന്ന് കഴിഞ്ഞദിവസം രാജിവെച്ച പി.സി. മോഹനൻ. തൊഴിൽലഭ്യതയും നഷ്ടവും സംബന്ധിച്ച റിപ്പോർട്ട് കേന്ദ്രം പുറത്തുവിടാത്തതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചായിരുന്നു മോഹനനും കമ്മിഷൻ അംഗമായ ജെ.വി. മീനാക്ഷിയും ജനുവരി 28-ന് രാജിവെച്ചത്. കോഴിക്കോട് പേരാമ്പ്ര സ്വദേശിയാണ് അദ്ദേഹം.

’’സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ വകുപ്പ് ശേഖരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ നേരത്തേ നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട തീയതികളിലാണ് പുറത്തുവിടുക. ആർക്കെങ്കിലും ഇഷ്ടപ്പെടുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് നോക്കിയല്ല ഈ ഡേറ്റകൾ പുറത്തുവിടാറ്. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ സംവിധാനത്തിന്റെ വിശ്വാസ്യതതന്നെ നഷ്ടമാകും’’- വാർത്താ ഏജൻസി റോയിട്ടേഴ്സിന് നല്കിയ അഭിമുഖത്തിൽ അദ്ദേഹം തുറന്നടിച്ചു.

“ ഡിസംബർ അഞ്ചിന് ദേശീയ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ കമ്മിഷൻ തൊഴിലിലായ്മയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട റിപ്പോർട്ട് അംഗീകരിച്ചതാണ്. കമ്മിഷൻ അംഗീകരിച്ചാൽ റിപ്പോർട്ട് ഉടനെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയാണ് പതിവ്. അങ്ങനെ ഉണ്ടാവാത്തതിനെത്തുടർന്ന് ചീഫ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റീഷ്യൻ പ്രവിൺ ശ്രീവാസ്തവയെ നേരിൽ കണ്ടെങ്കിലും റിപ്പോർട്ട് പുറത്തുവിടാൻ വൈകുന്നതിന് വ്യക്തമായ കാരണം പറയാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചില്ല. അല്പദിവസങ്ങൾകൂടി കാത്തശേഷമാണ് രാജിയിലേക്ക് നീങ്ങിയത്”-പി.സി. മോഹനനൻ പറഞ്ഞു. നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ കമ്മിഷനു ഫലപ്രദമായി പ്രവർത്തിക്കാനാവില്ലെന്ന് മാത്രമാണ് രാജിവെക്കുമ്പോൾ മോഹനൻ പ്രതികരിച്ചത്.

എന്നാൽ, രാജിവെച്ച് രണ്ടുദിവസത്തിനു ശേഷം ഒരു ദേശീയമാധ്യമം രാജ്യത്തെ തൊഴിലില്ലായ്മ നിരക്ക് 6.1 ശതമാനമായി ഉയർന്നതായി കമ്മിഷൻ അംഗീകരിച്ച വിവരങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ചു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. എന്നാൽ, ഇതിനെക്കുറിച്ചു പ്രതികരിക്കാൻ മോഹനനൻ വിസമ്മതിച്ചു. താനല്ല ആ റിപ്പോർട്ട് നൽകിയതെന്നും അതിലെ ശരിതെറ്റുകളെക്കുറിച്ച് താൻ പറയില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. എന്നാൽ, വാർത്ത നിഷേധിച്ചും രാജ്യത്തെ തൊഴിൽ നിരക്ക് വർധിച്ചെന്നും 78 ലക്ഷം പേർക്ക് ലഭ്യമാക്കിയെന്നും കാണിച്ച് നീതി ആയോഗ് പുറത്തുവിട്ട റിപ്പോർട്ട് അവാസ്തവമാണെന്ന് അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചു.

ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ സർവീസിൽനിന്ന് വിരമിച്ച മോഹനൻ മൂന്നുവർഷ കാലാവധിയിൽ 2017-ലാണ് എൻ.എസ്.സി.യിൽ നിയമിതനായത്. എ.ഡി.ബി., യു.എൻ.ഡി.പി., ഐ.എൽ.ഒ., ഫുഡ് ആൻഡ് അഗ്രികൾച്ചറൽ ഓർഗനൈസേഷൻ എന്നിവയിൽ കൺസൾട്ടന്റായി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്.

