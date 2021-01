ന്യൂഡൽഹി: 55 വർഷത്തിനുശേഷം മുഖ്യാതിഥിയില്ലാതെ റിപ്പബ്ലിക് ദിനം ആഘോഷിക്കാൻ ഇന്ത്യ. കോവിഡിന്റെ പുതുതരംഗത്തെത്തുടർന്ന് രാജ്യം രണ്ടാമതും അടച്ചിട്ടതിനാൽ വരാനാവില്ലെന്ന് ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി ബോറിസ് ജോൺസൺ അറിയിച്ചു. പ്രധാനമന്ത്രി ലാൽ ബഹാദൂർ ശാസ്ത്രി 1966 ജനുവരി 11-ന് മരിച്ചതിനെത്തുടർന്നായിരുന്നു റിപ്പബ്ലിക് ദിനാചരണത്തിൽ മുമ്പ് ഇത്തരമൊരു സ്ഥിതിയുണ്ടായത്. റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തിന്റെ രണ്ടുദിവസംമുമ്പാണ് ഇന്ദിരാഗാന്ധി അധികാരമേറ്റത്.

ഒരാൾ പിന്മാറിയശേഷം മറ്റൊരു വിദേശനേതാവിനെ, അതും കോവിഡ് എല്ലായിടത്തും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന വേളയിൽ, ക്ഷണിക്കുന്നത് അഭംഗിയാവുമെന്നാണ് ഉന്നതവൃത്തങ്ങൾ പറയുന്നത്. മാത്രമല്ല, റിപ്പബ്ലിക് ദിനം അടുത്തെത്തുകയും ചെയ്തു. കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഈ വർഷത്തെ റിപ്പബ്ലിക് ദിന പരേഡിന്റെ ദൈർഘ്യവും പങ്കെടുക്കുന്നവരുടെയും കാണികളുടെയും എണ്ണവും സർക്കാർ ചുരുക്കിയിരുന്നു.

2013-ൽ ഒമാൻ സുൽത്താൻ ഖബൂസ് ബിൻ സെയ്ദ് അൽ സെയ്ദ് മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുക്കാമെന്ന് ഏറ്റെങ്കിലും വന്നില്ല. ഭൂട്ടാൻ രാജാവ് ജിഗ്‌മെ ഖേസർ നംഗ്യാൽ വാങ്ചുക് പകരമെത്തി. 2019-ൽ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന് വരാൻ കഴിയാത്തതിനെത്തുടർന്ന് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് സിറിൽ റമാഫോസയെ ക്ഷണിച്ചു. രണ്ടുവർഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്കുശേഷം ഇത്തവണത്തെ റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തിന് കേരളത്തിന്റെ ഫ്ളോട്ടും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. കയർ മേഖലയെക്കുറിച്ചുള്ള രൂപശില്പമാണ് കേരളം ഒരുക്കുന്നത്.

Content Highlights: For first time in 55 years, chief guest unlikely at Republic Day parade