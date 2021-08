ബെംഗളൂരു: വിസാകാലാവധി കഴിഞ്ഞതിനെത്തുടർന്ന് ബെംഗളൂരുവിലെ പുനരധിവാസകേന്ദ്രത്തിൽ താത്‌കാലികമായി താമസിപ്പിച്ച അഞ്ചു വിദേശവനിതകൾ മതിൽ ചാടി രക്ഷപ്പെട്ടു.

കോംഗോ സ്വദേശികളായ മൂന്നുപേരും നൈജീരിയക്കാരായ രണ്ടുപേരുമാണ് നിംഹാൻസ് ആശുപത്രിക്ക് സമീപത്തെ പുനരധിവാസകേന്ദ്രത്തിൽനിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടത്. രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ച മറ്റൊരു യുവതിക്ക് മതിൽ ചാടുന്നതിനിടെ വീണ് പരിക്കേറ്റു. ഇവരെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.

ചൊവ്വാഴ്ച പുലർച്ചെ 2.30-ഓടെ വെള്ളം കുടിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടാണ് യുവതികൾ മുറിക്ക് പുറത്തിറങ്ങിയത്. ജീവനക്കാർ വെള്ളമെടുക്കാൻ പോയതോടെ ഇവർ ആറടിപൊക്കമുള്ള മതിൽചാടി രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു. നിലത്തുവീണ യുവതിയുടെ കരച്ചിൽ കേട്ടാണ് ജീവനക്കാർ സ്ഥലത്തെത്തിയത്. പരിശോധനയിൽ അഞ്ചുപേർ മതിൽ ചാടിയതായി കണ്ടെത്തി. പോലീസും ജീവനക്കാരും ചേർന്ന് സമീപപ്രദേശങ്ങളിൽ പരിശോധന നടത്തിയെങ്കിലും ഇവരെ കണ്ടെത്താനായില്ല.

കഴിഞ്ഞ രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ നഗരത്തിലെ വിവിധഭാഗങ്ങളിൽനടന്ന പരിശോധനയിൽ പിടിക്കപ്പെട്ടവരാണിവർ. തുടർനടപടികളുടെ ഭാഗമായാണ് താത്‌കാലികമായി പുനരധിവാസകേന്ദ്രത്തിലാക്കിയത്. 15 വിദേശികളാണ് ഇവിടെയുള്ളത്. അഞ്ചുപേർ രക്ഷപ്പെട്ട സാഹചര്യത്തിൽ സുരക്ഷ ശക്തമാക്കി.

Content highlights: Five African women overstaying visa escape from govt centre in Bengaluru