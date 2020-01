ഫാത്തിമ ലത്തീഫിന്റെ മരണം: സി.ബി.ഐ. അന്വേഷണവുമായി സഹകരിക്കുമെന്ന് മദ്രാസ് ഐ.ഐ.ടി.

ചെന്നൈ: മദ്രാസ് ഐ.ഐ.ടി. യിലെ മലയാളി വിദ്യാർഥിനി ഫാത്തിമാ ലത്തീഫിന്റെ മരണത്തിൽ സി.ബി.ഐ. നടത്തുന്ന അന്വേഷണവുമായി സഹകരിക്കുമെന്ന് ഐ.ഐ.ടി. അധികൃതർ കേന്ദ്ര മാനവവിഭവശേഷി മന്ത്രാലയത്തിന് അയച്ച വിശദീകരണക്കുറിപ്പിൽ അറിയിച്ചു.

ഫാത്തിമ ലത്തീഫിന്റെ മരണത്തിൽ മദ്രാസ് ഐ.ഐ.ടി. യുടെ നിലപാടിനെക്കുറിച്ച് മാനവശേഷി മന്ത്രാലയം വിശദീകരണം ചോദിച്ചിരുന്നു. ഫാത്തിമ മികച്ച വിദ്യാർഥിയായിരുന്നുവെന്നും ഒരു വിഷയത്തിൽ മാത്രമാണ് മാർക്കിൽ പിന്നാക്കം പോയതെന്നും ഐ.ഐ.ടി. വിശദീകരണക്കുറിപ്പിൽ അറിയിച്ചു.

മദ്രാസ് ഐ.ഐ.ടി. നൽകിയ വിശദീകരണത്തിൽ, മരണം നടന്ന ദിവസംമുതലുള്ള കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്റേണൽ പരീക്ഷയിൽ ആകെയുള്ള അഞ്ചുവിഷയങ്ങളിൽ ഒന്നിൽമാത്രമാണ് പിന്നാക്കം പോയത്. ഇതിന് ചെന്നൈ സിറ്റി പോലീസ് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തോട് സഹകരിച്ചിരുന്നു. ഇപ്പോൾ സി.ബി.ഐ. നടത്തുന്ന അന്വേഷണത്തോടും സഹകരിക്കുന്നുണ്ട്. ഐ.ഐ.ടി. വിശദീകരണക്കുറിപ്പിൽ വ്യക്തമാക്കി. എന്നാൽ അധ്യാപകരിൽ ചിലർ ഫാത്തിമയോട് മതപരമായ വേർതിരിവ് കാണിച്ചു എന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള ആരോപണങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിശദീകരണക്കുറിപ്പിൽ പരാമർശമില്ല എന്നാണ് വിവരം.

ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ചെന്നൈ കോട്ടൂർപുരം പോലീസ് അന്വേഷിച്ച കേസ് പിന്നീട് തമിഴ്നാട് സർക്കാർ, പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തെ ഏൽപ്പിച്ചിരുന്നു. തുടർന്നാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ഉത്തരവിനെ തുടർന്ന് കേസ് സി.ബി.ഐ. യ്ക്ക് കൈമാറിയത്. ഹ്യുമാനിറ്റീസ് ഒന്നാം വർഷ വിദ്യാർഥിയായ ഫാത്തിമ ലത്തീഫിനെ കഴിഞ്ഞവർഷം നവംബർ ഒൻപതിനാണ് ഹോസ്റ്റൽമുറിയിൽ മരിച്ചനിലയിൽ കണ്ടത്.

