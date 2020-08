ന്യൂഡൽഹി: വിദ്വേഷപ്രസംഗ വിവാദത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഫെയ്‌സ്ബുക്കിന്റെ ഇന്ത്യയിലെ ഉന്നതോദ്യോഗസ്ഥർ സെപ്റ്റംബർ രണ്ടിന് ശശി തരൂർ എം.പി.യുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഐ.ടി. പാർലമെന്ററി സമിതിക്കു മുമ്പാകെ ഹാജരാകണം. ഇന്ത്യയിലെ രാഷ്ട്രീയ ഉള്ളടക്കങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് കമ്പനി വിലയിരുത്തുന്നതും നിയന്ത്രിക്കുന്നതുമെന്നറിയാനാണ് ഇവരെ വിളിച്ചുവരുത്തുന്നത്. ഇവരെ അരമണിക്കൂർ ചോദ്യംചെയ്യും.

ബി.ജെ.പി. നേതാവിന്റെ വിദ്വേഷപ്രസംഗം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നതിൽ ഫെയ്സ്ബുക്ക് സ്വന്തം മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചില്ലെന്ന വിവാദത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണിത്. മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിനെ ഫെയ്‌സ്ബുക്കിന്റെ ഇന്ത്യയിലെ ഉന്നതോദ്യോഗസ്ഥർ തടഞ്ഞുവെന്ന് അമേരിക്കൻ മാധ്യമമായ ‘വോൾസ്ട്രീറ്റ്‌ ജേണൽ’ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. ഫെയ്സ്ബുക്കിന്റെ ഇന്ത്യയിലെ ഉന്നതോദ്യോഗസ്ഥരെ വിളിച്ചുവരുത്തി വിശദീകരണം തേടാനുള്ള സമിതി അധ്യക്ഷൻ തരൂരിന്റെ തീരുമാനം ബി.ജെ.പി.യെ ചൊടിപ്പിച്ചിരുന്നു.

Content Highlights: Facebook India Officials will be summoned by Parliamentary committee