മുംബൈ: പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടിയുടെ കൈപിടിച്ച് സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് ലൈംഗികപീഡനമായി കാണാനാവില്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി 28-കാരനെ പോക്സോ കോടതി കുറ്റവിമുക്തനാക്കി. 2017-ൽ 17-കാരിയായ പെൺകുട്ടിയുടെ കൈപിടിച്ച് പ്രണയാഭ്യർഥന നടത്തിയതിനാണ് പ്രതിയെ അറസ്റ്റുചെയ്തത്. പ്രതിക്ക് ലൈംഗികോദ്ദേശ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് തെളിയിക്കാൻതക്ക തെളിവുകളില്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് പ്രത്യേക പോക്സോ കോടതി പ്രതിയെ വെറുതെവിട്ടത്.

പ്രതി അവളെ നിരന്തരം പിന്തുടരുകയോ ഒറ്റപ്പെട്ട സ്ഥലത്ത് എത്തിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടിയെ ഉപദ്രവിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെ ബലപ്രയോഗം നടത്തുകയോ ചെയ്തതായി തെളിവുകളൊന്നുമില്ലെന്ന് വിധി പ്രസ്താവിക്കവേ കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു. കുറ്റം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് സംശയാതീതമായി തെളിയിക്കാൻതക്കവണ്ണമുള്ള തെളിവുകൾ കൊണ്ടുവരാൻ പ്രോസിക്യൂഷന് കഴിഞ്ഞില്ല. അതിനാൽ, സംശയത്തിന്റെ ആനുകൂല്യത്തിൽ കുറ്റവിമുക്തനാക്കുന്നുവെന്നും കോടതി പറഞ്ഞു.

