ന്യൂഡൽഹി: സൈനികരുടെയോ സൈനികർ പങ്കെടുത്ത ചടങ്ങുകളുടെയോ ഫോട്ടോകൾ രാഷ്ട്രീയപ്പാർട്ടികൾ തിരഞ്ഞെടുപ്പുപ്രചാരണത്തിനോ പരസ്യങ്ങൾക്കോ ഉപയോഗിക്കരുതെന്ന് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർ ഉത്തരവിറക്കി.

ചില രാഷ്ട്രീയപ്പാർട്ടികൾ ഇത്തരത്തിൽ സൈനികരുടെ ഫോട്ടോകൾ രാഷ്ട്രീയപ്രചാരണത്തിന് വിനിയോഗിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്നാണ് ദേശീയ-സംസ്ഥാന-പ്രാദേശിക രാഷ്ട്രീയപ്പാർട്ടികൾക്ക് നോട്ടീസ് നൽകിയത്.

ഇതുസംബന്ധിച്ച് നേതാക്കൾ സ്ഥാനാർഥികൾക്കും പാർട്ടിപ്രവർത്തകർക്കും നിർദേശം നൽകണമെന്ന് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ നിർദേശിച്ചു.

