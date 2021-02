ന്യൂഡൽഹി: കേരളത്തിലും തമിഴ്‌നാട്ടിലും കേന്ദ്രഭരണപ്രദേശമായ പുതുച്ചേരിയിലും നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഏപ്രിൽ ആറ് ചൊവ്വാഴ്ച. മലപ്പുറം ലോക്‌സഭാ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പും അന്നേദിവസം നടക്കും. മാർച്ച് 27 മുതൽ പശ്ചിമബംഗാളിൽ എട്ടും അസമിൽ മൂന്നും ഘട്ടങ്ങളായാണ് വോട്ടെടുപ്പ്. മേയ് രണ്ട് ഞായറാഴ്ച വോട്ടെണ്ണും. കോവിഡ് സുരക്ഷാമാനദണ്ഡങ്ങൾ കർശനമായി പാലിച്ചായിരിക്കും തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളെന്ന് മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പു കമ്മിഷണർ സുനിൽ അറോറ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ച വെള്ളിയാഴ്ചമുതൽ മാതൃകാപെരുമാറ്റച്ചട്ടം നിലവിൽ വന്നു.

കേരളത്തിൽ സുരക്ഷാചുമതലയുടെ മേൽനോട്ടത്തിനായി മുൻ ഐ.പി.എസ്. ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ദീപക് മിശ്ര, ചെലവുകാര്യ കമ്മിഷണറായി മുൻ റവന്യൂ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പുഷ്‌പേന്ദ്ര സിങ് പുനിയ എന്നിവരെ നിയമിച്ചു. കേരളത്തിലെ കേന്ദ്ര തിരഞ്ഞെടുപ്പു നിരീക്ഷകനെ ഉടൻ നിശ്ചയിക്കുമെന്നും സുനിൽ അറോറ അറിയിച്ചു. കേരളത്തിൽ 140, തമിഴ്‌നാട്ടിൽ 234, പുതുച്ചേരി 30 എന്നിങ്ങനെയാണ് നിയമസഭാമണ്ഡലങ്ങളുടെ എണ്ണം.

കേരളത്തിലെ ബൂത്തുകളുടെ എണ്ണം 40,771 ആയി വർധിപ്പിച്ചു. കഴിഞ്ഞ തവണ 21,498 ബൂത്തുകളായിരുന്നു. കോവിഡ് ബാധിച്ച് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് എച്ച്. വസന്തകുമാർ മരിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് ഒഴിവുള്ള തമിഴ്നാട്ടിലെ കന്യാകുമാരി ലോക്‌സഭാ മണ്ഡലത്തിലും ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഏപ്രിൽ ആറിനു നടക്കും. നാലു സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഒരു കേന്ദ്രഭരണപ്രദേശത്തുമായി 824 നിയമസഭാമണ്ഡലങ്ങളിലെ 18.68 കോടി വോട്ടർമാരാണ് വിധിയെഴുതുക. വോട്ടെടുപ്പിനായി 2.7 ലക്ഷം പോളിങ് സ്റ്റേഷനുകളുണ്ടാവും.

രാജസ്ഥാൻ, കർണാടക, ഒഡിഷ, നാഗാലാൻഡ്, ജാർഖണ്ഡ്, മധ്യപ്രദേശ്, ഉത്തരാഖണ്ഡ്, മിസോറം, തെലങ്കാന, മഹാരാഷ്ട്ര, ഹരിയാണ, മേഘാലയ, ഗുജറാത്ത്, ഹിമാചൽപ്രദേശ് എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിലായി ഒഴിവുള്ള 18 നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലേക്കും ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ തിരുപ്പതി, കേന്ദ്രമന്ത്രി സുരേഷ് അംഗഡിയുടെ മരണത്തെത്തുടർന്ന് ഒഴിവുള്ള കർണാടകയിലെ ബെൽഗാം എന്നീ ലോക്‌സഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലും ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പുണ്ടാവും. ഈ തീയതികൾ പിന്നീട് പ്രഖ്യാപിക്കും.

കേരളം

ആകെ വോട്ടർമാർ- 2,67,88,268

വിജ്ഞാപനം: മാർച്ച് 12

പത്രിക സമർപ്പിക്കാനുള്ള അന്തിമ തീയതി: മാർച്ച് 19

പത്രികാപരിശോധന: മാർച്ച് 20

പിൻവലിക്കാനുള്ള തീയതി: മാർച്ച് 22

പട്ടികജാതി മണ്ഡലം- 14

പട്ടികവർഗ മണ്ഡലം- രണ്ട്

പ്രവാസിവോട്ടർമാർ- 90,709

സർവീസ് വോട്ടർമാർ- 56,759

പശ്ചിമബംഗാൾ

മൊത്തം: 294 മണ്ഡലം

ഒന്നാംഘട്ടം: മാർച്ച് 27 (30 മണ്ഡലം)

രണ്ടാംഘട്ടം: ഏപ്രിൽ ഒന്ന് (30 മണ്ഡലം)

മൂന്നാംഘട്ടം: ഏപ്രിൽ ആറ്്‌ (31 മണ്ഡലം)

നാലാംഘട്ടം: ഏപ്രിൽ പത്ത് (44 മണ്ഡലം)

അഞ്ചാംഘട്ടം: ഏപ്രിൽ 17 (45 മണ്ഡലം)

ആറാംഘട്ടം: ഏപ്രിൽ 22 (43 മണ്ഡലം)

ഏഴാംഘട്ടം: ഏപ്രിൽ 26 (36 മണ്ഡലം)

എട്ടാംഘട്ടം: ഏപ്രിൽ 29 (35 മണ്ഡലം)

അസം

മൊത്തം: 126 മണ്ഡലം

ഒന്നാംഘട്ടം: മാർച്ച് 27 (47 മണ്ഡലം)

രണ്ടാംഘട്ടം: ഏപ്രിൽ ഒന്ന് (39 മണ്ഡലം)

മൂന്നാംഘട്ടം: ഏപ്രിൽ ആറ് (40 മണ്ഡലം)

