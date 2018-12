ന്യൂഡൽഹി: പൗരാണികകാലത്തെ ആര്യന്മാരുടേതുൾപ്പെടെ പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന്‌ കുടിയേറ്റങ്ങളാണ് ഇന്ത്യയിലെ ജനസംഖ്യയുടെ അടിസ്ഥാനമെന്ന് പുതിയ പുസ്തകം. മാധ്യമപ്രവർത്തകനായ ടോണി ജോസഫിന്റെ ‘ഏളി ഇന്ത്യൻസ്: ദ സ്റ്റോറി ഓഫ് അവർ ആൻസെസ്റ്റേർസ് ആൻഡ് വേർ വി കേം ഫ്രം’ എന്ന പുസ്തകത്തിലാണ് ഇക്കാര്യം അവകാശപ്പെടുന്നത്.

ആധുനിക മനുഷ്യർ ഇന്ത്യയിൽ എപ്പോഴെത്തി, അവർ അവശേഷിപ്പിച്ച തെളിവുകളെന്തൊക്കെ, ഇന്നത്തെ അവരുടെ പിന്തുടർച്ചക്കാർ ആരൊക്കെ, ഇവർക്കുപിന്നാലെ ഇന്ത്യയിലെത്തിയ മറ്റു കുടിയേറ്റക്കാർ, കൃഷിയാരംഭിച്ചതും ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സംസ്കാരം സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടതും എപ്പോൾ, അത്‌ തകർന്നതെങ്ങനെ, പിന്നീടെന്ത്‌ സംഭവിച്ചു തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നത്.

പുരാതന ഡി.എൻ.എ. ഉപയോഗിച്ച് അടുത്തിടെ നടന്ന ജനിതകപഠനം, പുരാവസ്തുപഠനം, ഭാഷാപഠനം എന്നിവയിൽനിന്ന്‌ ലഭിച്ച വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പുസ്തകം തയ്യാറാക്കിയത്.

മധ്യേഷ്യയിൽനിന്നുള്ള ആര്യന്മാരുടെ കുടിയേറ്റം ഇന്ത്യയിലും യൂറോപ്പിലും ഏഷ്യയിലുമടക്കം ആഗോള ജനസംഖ്യാചലനത്തിൽ വലിയ സ്വാധീനതയുണ്ടാക്കി. അറുപത്തയ്യായിരം വർഷങ്ങൾക്കുമുമ്പാണ് ആധുനികമനുഷ്യർ ആദ്യം ഇന്ത്യയിലെത്തിയത്. ഇവരുടെ പിന്തുടർച്ചക്കാർക്കാണ് ഇപ്പോഴും രാജ്യത്ത് മേൽക്കൈ എന്നും നിലവിലെ ജനസംഖ്യയിൽ 50 മുതൽ 65 വരെ ശതമാനം ഇവരാണെന്നും പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നു.

9000 മുതൽ 5000 വരെ വർഷങ്ങൾക്കുമുമ്പ് ഇറാനിലെ സാഗ്രോസ് മേഖലയിൽനിന്നുള്ള കൃഷിക്കാരുടേതാണ് ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള രണ്ടാമത്തെ സുപ്രധാന കുടിയേറ്റം. ഇന്ത്യയുടെ വടക്കുപടിഞ്ഞാറൻ മേഖലയിലേക്കാണ് ഇവരെത്തിയത്. ബാർളിയുടെയും ഗോതമ്പിന്റെയും കൃഷി വടക്കുപടിഞ്ഞാറൻ മേഖലയിൽ ഇവർ വ്യാപിപ്പിച്ചു. ഹാരപ്പൻ സംസ്കാരത്തിന് അടിത്തറ പാകിയത് ഇവരാണ്. സാഗ്രോസ് കർഷകരുടെയും ആദ്യ ഇന്ത്യക്കാരുടെയും മിശ്രിതമാണ് ഹാരപ്പൻ ജനതയെന്നും പുസ്തകം അവകാശപ്പെടുന്നു.

ബി.സി. 2000-ത്തിൽ തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യയിൽനിന്നാണ് മൂന്നാമത്തെ വലിയ പലായനമുണ്ടായത്. മധ്യ, കിഴക്കൻ ഇന്ത്യയിൽ സംസാരിക്കുന്ന ഓസ്ട്രോ ഏഷ്യാറ്റിക് ഭാഷകൾ (മുണ്ടാരി, ഖാസി) കൊണ്ടുവന്നതും ഇവരാണ്. വിവിധ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ജീവിച്ചിരുന്നവരുടെ ഡി.എൻ.എ. പരിശോധിച്ചാണ് ഇക്കാര്യങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്.

