ന്യൂഡല്‍ഹി: ഇന്ത്യ-ചൈന അതിര്‍ത്തിപ്രശ്‌നങ്ങള്‍ രൂക്ഷമായതോടെ നിരീക്ഷണം കര്‍ശനമാക്കാന്‍ ഡി.ആര്‍.ഡി.ഒ. തദ്ദേശീയമായി വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ഡ്രോണ്‍ 'ഭാരത്' സൈന്യത്തിനു കൈമാറും. നിയന്ത്രണമേഖലയിലെ തെക്കന്‍ ലഡാക്കില്‍ ഉയര്‍ന്ന പ്രദേശങ്ങളിലും പര്‍വതപ്രദേശങ്ങളിലും കൃത്യമായ നിരീക്ഷണത്തിന് ഭാരത് സൈന്യത്തെ സഹായിക്കും.

പ്രതിരോധ ഗവേഷണ സ്ഥാപനമായ ഡി.ആര്‍.ഡി.ഒ.യുടെ ചണ്ഡീഗഢിലെ ലബോറട്ടറിയിലാണ് ഡ്രോണ്‍ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത്.

ലോകത്ത് ഏറ്റവും ചടുലവും ഭാരക്കുറവുള്ളതുമായ ഡ്രോണാണ് ഭാരത് പരമ്പരയിലുള്‍പ്പെടുന്നതെന്ന് ഡി. ആര്‍.ഡി.ഒ. അവകാശപ്പെട്ടു.

