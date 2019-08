മുംബൈ: പ്രളയദുരിതത്തെപ്പറ്റി സങ്കടംപറഞ്ഞ നാട്ടുകാരെ മഹാരാഷ്ട്ര ബി.ജെ.പി. അധ്യക്ഷനും സംസ്ഥാന മന്ത്രിയുമായ ചന്ദ്രകാന്ത് പാട്ടീല്‍ ശകാരിക്കുന്ന വീഡിയോ പുറത്ത്. പരാതി പറയരുതെന്നും എന്തെങ്കിലും വേണമെങ്കില്‍ അപേക്ഷിക്കുകയാണുവേണ്ടതെന്നുമാണ് മന്ത്രി ദുരിതനമനുഭവിക്കുന്ന നാട്ടുകാരെ ഉപദേശിക്കുന്നത്.

കോലാപ്പുരിന്റെയും പുണെയുടെയും ചുമതലയുള്ള മന്ത്രി ഞായറാഴ്ച കോലാപ്പുരിലെ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകള്‍ സന്ദര്‍ശിച്ചപ്പോഴാണ് നാട്ടുകാര്‍ പരാതി പറഞ്ഞത്. സര്‍ക്കാര്‍ വേണ്ടതെല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നും ഗതാഗതസൗകര്യങ്ങള്‍ ശരിയായാല്‍ ദുരിതാശ്വാസ സാമഗ്രികളെല്ലാം എത്തുമെന്നും ആദ്യം ശാന്തസ്വരത്തില്‍ പറഞ്ഞ മന്ത്രിക്ക് നാട്ടുകാര്‍ പിന്നെയും പരാതി പറഞ്ഞപ്പോള്‍ നിയന്ത്രണം വിടുകയായിരുന്നു. ''നിങ്ങള്‍ക്കു സഹായമെത്തിക്കാന്‍ ഊണും ഉറക്കവുമില്ലാതെ പ്രവര്‍ത്തിക്കുകയാണ് അധികൃതര്‍. എന്നിട്ടും നിങ്ങള്‍ അവര്‍ക്കെതിരേ പരാതി പറയുകയാണോ? ക്ഷമ കാണിക്കണം. എന്തെങ്കിലും വേണമെങ്കില്‍ അതിന് അപേക്ഷിക്കണം. പരാതിപ്പെടുകയല്ല വേണ്ടത്'-മന്ത്രി പറഞ്ഞു. പിന്നെയും ശബ്ദമുയര്‍ത്തിയ നാട്ടുകാരെ 'വായടയ്ക്ക്'എന്നുപറഞ്ഞ് മന്ത്രി ശാസിക്കുന്നതും വീഡിയോയിലുണ്ട്.

പടിഞ്ഞാറന്‍ മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ ജലനിരപ്പ് താഴാന്‍ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും സംസ്ഥാനത്തെ ബി.ജെ.പി. സര്‍ക്കാര്‍ വിവാദങ്ങളില്‍പ്പെട്ട് ഉഴലുകയാണ്. പ്രളയബാധിതപ്രദേശങ്ങള്‍ സന്ദര്‍ശിച്ച മന്ത്രി ഗിരീഷ് മഹാജന്‍ അവിടെ ചിരിച്ചുകൊണ്ടുനില്‍ക്കുന്ന 'സെല്‍ഫി'യെടുത്ത് സാമൂഹികമാധ്യമങ്ങളിലിട്ടതായിരുന്നു തുടക്കം.

ദുരിതാശ്വാസത്തിനു നല്‍കിയ അരിയുടെയും ഗോതമ്പിന്റെയും കവറുകളില്‍ മുഖ്യമന്ത്രി ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്നവിസിന്റെയും ബി.ജെ.പി. എം.എല്‍.എ.യുടെയും ചിത്രം പതിച്ചതും വിവാദമായി.

ബി.ജെ.പി. സര്‍ക്കാര്‍ പ്രകൃതിക്ഷോഭത്തെപ്പോലും തിരഞ്ഞെടുപ്പുപ്രചാരണത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുകയാണെന്നായിരുന്നു പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ വിമര്‍ശം.

