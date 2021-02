ചെന്നൈ: ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ വിജയകരമായ വൃക്ക മാറ്റിവെക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയ നടന്നിട്ട് ചൊവ്വാഴ്ച 50 വർഷം പിന്നിടുന്നു. വെല്ലൂർ ക്രിസ്ത്യൻ മെഡിക്കൽ കോളേജിലായിരുന്നു (സി.എം.സി.) ശസ്ത്രക്രിയ. 1971 ഫെബ്രുവരി രണ്ടിന് നടന്ന ശസ്ത്രക്രിയക്ക്‌ നേതൃത്വം നൽകിയത് മലയാളി ഡോക്ടറായ കെ.വി. ജോണിയും തമിഴ്‌നാട്ടുകാരനായ ഡോ. മോഹൻ റാവുവുമാണ്.

1965-ലും 1966-ലും മുംബൈയിലും വാരാണസിയിലുമായി മൂന്ന് വൃക്ക മാറ്റിവെക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയകൾ നടന്നിരുന്നുവെങ്കിലും പരാജയമായിരുന്നു ഫലം. അതുകൊണ്ടുതന്നെ സി.എം.സി. വളരെ ആസൂത്രണത്തോടെയാണ് കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ടുനീക്കിയത്. അതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഡോ. ജോണിയെയും ഡോ. മോഹൻ റാവുവിനെയും അന്നത്തെ സി.എം.സി. പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോ. ചാണ്ടി ഓസ്ട്രേലിയയിലെ ക്വീൻ എലിസബത്ത് ആശുപത്രിയിൽ രണ്ടുവർഷം പരിശീലനത്തിനയക്കുന്നത്. 1970-ൽ തിരിച്ചെത്തിയതിനുശേഷം ആശുപത്രി ഡയറക്ടർ ഡോ. വെബിന്റെ സഹകരണത്തോടെ ശസ്ത്രക്രിയക്കുള്ള നീക്കങ്ങളാരംഭിച്ചു.

‘‘ദാതാവിനും സ്വീകർത്താവിനും രണ്ട് ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററുകൾ ആവശ്യമായിരുന്നു. അതുലഭിക്കാതെ വന്നത് ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ടാക്കി. വൈകീട്ട് ഏഴിന് തുടങ്ങി അർധരാത്രിവരെ സമയമെടുത്ത് ശസ്ത്രക്രിയ പൂർത്തിയാക്കി. വൃക്കസംബന്ധമായ രോഗപരിചരണത്തിന് പരിശീലനം ലഭിച്ച നഴ്സുമാരും അന്ന് കുറവായിരുന്നു. രാവിലെവരെ രോഗിയെ ഒപ്പംനിന്ന് നിരീക്ഷിച്ചു. രോഗി മൂത്രം ഉത്പാദിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് ആശ്വാസമായത്. മറ്റു ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കുശേഷം രോഗി ആശുപത്രിവിട്ടു’’ -ഡോ. ജോണി ഓർക്കുന്നു.

‘‘അക്കാലത്ത് വൃക്കരോഗത്തിന് ചെറിയരീതിയിലുള്ള ഡയാലിസിസ് മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഭാരിച്ച പണച്ചെലവുള്ള ഇതിന് ഇന്ത്യയിൽ സൗകര്യവും കുറവായിരുന്നു’’ -കോന്നി വകയാർ കൈവളയിൽ കുടുംബാംഗമായ 82-കാരനായ ഡോ. ജോണി പറയുന്നു. ആദ്യ ശസ്ത്രക്രിയ വിജയിച്ചശേഷം മൂന്നാഴ്ചയ്ക്കുശേഷം സി.എം.സി.യിൽ മറ്റൊരു വൃക്കമാറ്റിവെക്കൽകൂടി നടത്തി. അതോടെയാണ് ഇന്ത്യയിൽ വൃക്ക മാറ്റിവെക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയ സാർവത്രികമായിത്തുടങ്ങിയതെന്നും ഡോ. ജോണി പറയുന്നു.

Content Highlights: Doctor who performed India's first successful kidney transplant 50 years ago goes down memory lane