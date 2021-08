അഹമ്മദാബാദ്: പശുക്കളുടെ കാര്യത്തിൽ കാണിക്കുന്ന ശുഷ്കാന്തിയും കരുതലും ജില്ലയിലെ സ്ത്രീകളുടെയും കുട്ടികളുടെയും കാര്യത്തിൽ കാട്ടുന്നുണ്ടോയെന്ന് ഗുജറാത്തിലെ ഗിർ സോമനാഥ് കളക്ടറോട് ഹൈക്കോടതി.

ഇക്കാര്യത്തിൽ ഓഗസ്റ്റ് 13-നകം വ്യക്തമായ മറുപടി നൽകണമെന്ന് ജസ്റ്റിസ് പരേഷ് ഉപാധ്യായ കളക്ടറോട് നിർദേശിച്ചു. മൃഗപീഡനം തടയൽ നിയമപ്രകാരം രണ്ടുതവണ അറസ്റ്റിലായ അസ്പക് ഹനീഫഭായ് പഞ്ചയുടെ ഹർജി പരിഗണിക്കവേയാണ് ഇത്. വെള്ളം കുടിക്കാൻപോലും പറ്റാത്തവിധം പശുക്കളെ കെട്ടിയിട്ടു എന്നാണ് ഇദ്ദേഹത്തിനെതിരായ ആരോപണം. പോലീസ് കേസെടുത്തതിനെത്തുടർന്ന് പഞ്ചക്കെതിരേ കളക്ടർ സമൂഹവിരുദ്ധപ്രവർത്തനം തടയൽ നിയമം(പാസ) ചുമത്തുകയും ‘ക്രൂരനായ മനുഷ്യൻ’ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. പിന്നാലെ തടവിലാക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതിനെതിരേയാണ് അദ്ദേഹം കോടതിയെ സമീപിച്ചത്.

ഗോവംശം പീഡനത്തിനിരയാകുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കേണ്ടതുതന്നെയാണ്. എന്നാൽ, അതുപോലെയുള്ള ശ്രദ്ധ സ്ത്രീകളുടെയും കുട്ടികളുടെയും കാര്യത്തിൽ ജില്ലാഭരണകൂടത്തിനുണ്ടോ? -ജസ്റ്റിസ് ഉപാധ്യായ ചോദിച്ചു.

പഞ്ചയുടെപേരിൽ ചുമത്തിയ പാസ നിയമം കഴിഞ്ഞ ജൂൺ 29-ന് റദ്ദാക്കിയ കോടതി ഇതിനാധാരമായ പ്രവൃത്തികൾ പ്രതിയുടെ ഭാഗത്തില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കി. ജയിലിൽനിന്ന് ഉടനടി മോചിപ്പിക്കാൻ ഉത്തരവിടുകയുംചെയ്തു. കളക്ടറോട് വിശദീകരണവും തേടി.

കഴിഞ്ഞദിവസം സർക്കാർ വിശദീകരണം നൽകാത്തതിനെത്തുടർന്നാണ് ജസ്റ്റിസ് പരേഷ് ഉപാധ്യായ ശക്തമായ വിമർശനം നടത്തിയത്. ഗോവംശത്തിന് തുല്യമായ പരിരക്ഷ പൗരർക്കുണ്ടോയെന്ന് രേഖാമൂലം അറിയിക്കാനാണ് കോടതിയുടെ നിർദേശം. അതുവരെ പരാതിക്കാരന് അറസ്റ്റിൽനിന്ന്‌ സംരക്ഷണം നീട്ടി നൽകി. ഈ കേസിൽ കോടതി ഉന്നയിച്ച ചോദ്യത്തിന് കളക്ടറുടെ മറുപടികേട്ടശേഷം, അന്തിമവിധി പറയാമെന്നും ബെഞ്ച് വ്യക്തമാക്കി.

