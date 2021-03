ചെന്നൈ: പുതുച്ചേരിയിൽ അധികാരം പിടിക്കാൻ എൻ.ഡി.എ. നടത്തുന്ന നീക്കങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചടി നൽകാൻ കോൺഗ്രസ്-ഡി.എം.കെ. സഖ്യത്തിന്റെ കൊണ്ടുപിടിച്ച ശ്രമം. പതിനെട്ടാമത്തെ അടവെന്നനിലയിൽ പ്രധാനപ്രതിപക്ഷകക്ഷിയായ രംഗസാമിയുടെ എൻ.ആർ.കോൺഗ്രസിനെത്തന്നെ സഖ്യത്തിൽ എത്തിക്കാനാണ് നീക്കം. ഡി.എം.കെ.യും കോൺഗ്രസും എൻ.ആർ.കോൺഗ്രസിനെ സഖ്യത്തിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചു. പണവും അധികാരവും ഉപയോഗിച്ച് പുതുച്ചേരിയിൽ ഭരണംപിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ബി.ജെ.പി.യെ തടയണമെന്നും അതിനായി മതനിരപേക്ഷകക്ഷിയായ എൻ.ആർ. കോൺഗ്രസ് തങ്ങൾക്കൊപ്പം കൈകോർക്കണമെന്നും പുതുച്ചേരി കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ എ.വി.സുബ്രഹ്മണ്യൻ പറഞ്ഞു.

മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനാർഥിത്വവും കൂടുതൽ സീറ്റുകളും ആവശ്യപ്പെടുന്ന രംഗസാമിയെ ഒപ്പം നിലനിർത്താൻ ബി.ജെ.പി.യും ശ്രമങ്ങൾ തുടരുകയാണ്. പുതുച്ചേരിയുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ചുമതലയുള്ള ബി.ജെ.പി. നേതാവ് നിർമൽ കുമാർ സുരാനയുമായി രണ്ടുദിവസംമുമ്പ് ചർച്ചനടത്തിയ രംഗസാമി ഇപ്പോൾ മൗനത്തിലാണ്. കോൺഗ്രസിന്റെ സഖ്യക്ഷണത്തെക്കുറിച്ച് പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല. ബി.ജെ.പി.യോടുള്ള നിലപാടിലും മാറ്റംവരുത്തിയിട്ടില്ല.

മുൻമന്ത്രി നമശിവായമടക്കം കോൺഗ്രസ് വിട്ട് എത്തിയ നേതാക്കളുടെ ബലത്തിലും എൻ.ആർ. കോൺഗ്രസ് അടക്കമുള്ള പ്രതിപക്ഷകക്ഷികളുടെ പിന്തുണയിലും പുതുച്ചേരിയിൽ അധികാരം പിടിച്ചെടുക്കാനാണ് ബി.ജെ.പി.യുടെ ശ്രമം. എന്നാൽ, മുഖ്യമന്ത്രിസ്ഥാനത്തിനും പകുതിയിലേറെ സീറ്റുകൾക്കുംവേണ്ടി രംഗസാമി അവകാശവാദം ഉന്നയിക്കുന്നത് സഖ്യത്തിൽ പ്രതിസന്ധിയുണ്ടാക്കിയിരിക്കയാണ്. ഇതിനിടെയാണ് രംഗസാമിയെ ഒപ്പംകൂട്ടാൻ കോൺഗ്രസും ഡി.എം.കെ.യും ശ്രമം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. 2011 നിയമസഭാതിരഞ്ഞെടുപ്പിന് തൊട്ടുമുമ്പ് കോൺഗ്രസ് പിളർത്തിയാണ് രംഗസ്വാമി എൻ.ആർ. കോൺഗ്രസ് രൂപവത്കരിച്ചത്.

