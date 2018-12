ന്യൂഡൽഹി: നോട്ട് നിരോധനത്തിനുശേഷം പുതുതായി ഇറക്കിയ രണ്ടായിരം, 500 രൂപാ നോട്ടുകൾ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തണമെന്ന് കേന്ദ്ര വിവരാവകാശ കമ്മിഷൻ (സി.ഐ.സി.). ഉത്തരവിട്ടു. കറൻസി നോട്ടുകൾ അച്ചടിക്കുന്ന റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ ഉപസ്ഥാപനമായ ഭാരതീയ റിസർവ് ബാങ്ക് നോട്ട് മുദ്രണിനാണ് ഇതുസംബന്ധിച്ച നിർദേശം നൽകിയത്.

വിവരം വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് രാജ്യത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക താത്പര്യത്തിന് വിരുദ്ധമാകുമെന്ന് ഭാരതീയ റിസർവ് ബാങ്ക് നോട്ട് മുദ്രൺ നേരത്തേ കമ്മിഷനെ അറിയിച്ചിരുന്നു. കറൻസി അച്ചടിക്കുന്നതോ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതോ ആയ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിടുന്നത് കള്ളനോട്ട് വ്യാപിക്കുന്നതിനും സാമ്പത്തികരംഗം താറുമാറാകാനും കാരണമാകുമെന്നായിരുന്നു വാദം. ഇതെങ്ങനെയെന്ന് വിശദീകരിക്കാൻ സ്ഥാപനത്തിന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്ന് വിവരാവകാശ കമ്മിഷണർ സുധീർ ഭാർഗവ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

വളരെയധികം രഹസ്യസ്വഭാവമുള്ളതാണ് നോട്ടുകൾ അച്ചടിക്കുന്ന നടപടിക്രമങ്ങളെന്ന് ഭാരതീയ റിസർവ് ബാങ്ക് നോട്ട് മുദ്രൺ അറിയിച്ചു. നോട്ടിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ, അതിനുപയോഗിക്കുന്ന അസംസ്‌കൃത വസ്തുക്കൾ, ഓരോ സ്ഥലത്തും നോട്ടുകൾ അച്ചടിച്ച് എത്തിക്കുന്നതിന്റെ ഗതാഗത മാർഗങ്ങൾ എന്നിവയൊന്നും പരസ്യമാക്കാനാവില്ല. രാജ്യത്തിന്റെ പരമാധികാരത്തെത്തന്നെ ബാധിക്കുന്ന വിഷയമാണത്. രാജ്യസുരക്ഷ, നയതന്ത്രം, സാമ്പത്തിക താത്പര്യം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെ ഇത് ബാധിക്കും. അതിനാൽ വിവരാവകാശ നിയമത്തിന്റെ എട്ട് (ഒന്ന്)(എ) വകുപ്പുപ്രകാരം നോട്ടുകളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരം നൽകാനാവില്ലെന്നും അവർ വാദിച്ചു. എന്നാൽ, ദിവസവും എത്ര നോട്ടുകൾ അച്ചടിക്കുന്നു എന്ന വിവരം അത്ര നിർണായക വിവരമൊന്നുമല്ലെന്ന് വിവരാവാകാശ കമ്മിഷൻ വിലയിരുത്തി.

2016 നവംബർ എട്ടിനാണ് ആയിരത്തിന്റെയും അഞ്ഞൂറിന്റെയും നോട്ടുകൾ അസാധുവാക്കിയത്. ഇതിനുപകരമായാണ് 2000, 500 രൂപാ നോട്ടുകൾ ഇറക്കിയത്. 2016 നവംബർ എട്ടിനും 30-നുമിടയിൽ റിസർവ് ബാങ്ക് 2000, 500 രൂപാ നോട്ടുകൾ എത്രയെണ്ണം അടിച്ചിറക്കി എന്നറിയാൻ ഹരീന്ദർ ധിംഗ്ര എന്നയാളാണ് വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരം അപേക്ഷ നൽകിയത്. എന്നാൽ, തൃപ്തികരമായ മറുപടി ലഭിക്കാത്തതിനെത്തുടർന്ന് സി.ഐ.സി.യെ സമീപിക്കുകയായിരുന്നു.

content highlights: The Cost Of Printing New 500, 2,000 Rupee Notes