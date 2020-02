ന്യൂഡല്‍ഹി: കണ്ണുനനയിക്കുന്ന കാഴ്ചകളാണ് ദിൽഷാദ് ഗാർഡനിലെ ജി.ടി.ബി. ആശുപത്രി മോർച്ചറിക്കുമുന്നിൽ. ഭർത്താവ് മുഹമ്മദ് ദിൽഷാദിന്റെ വിവരമറിയാൻ പറക്കമുറ്റാത്ത അഞ്ചു മക്കളുമായി മൂന്നുദിവസമായി കാത്തിരിക്കുന്നു ഭാര്യ ഫറ. രണ്ടരമാസം പ്രായമുള്ള കൈക്കുഞ്ഞിനെ കമ്പിളിയിൽ പൊതിഞ്ഞ് മടിയിലിരുത്തി, ഒമ്പതുമുതൽ രണ്ടുവരെ പ്രായമുള്ള നാലുമക്കളെ ചേർത്തുപിടിച്ച് ഒരേ ഇരിപ്പാണ് ഈ ഇരുപത്തിയേഴുകാരി. ഭർത്താവ് എവിടെയുണ്ടെന്ന് ഒരറിവുമില്ല. പോലീസും ആശുപത്രിയധികൃതരും കൈമലർത്തുമ്പോൾ ഫറ പ്രാർഥിക്കുന്നു, അകത്ത് ഉറ്റവൻ ഉണ്ടാവരുതേ എന്ന്.

സോനു എന്നു വിളിപ്പേരുള്ള മുപ്പത്തൊന്നുകാരനായ ദിൽഷാദും കുടുംബവും ചാന്ദ്ബാഗിലാണു താമസം. ഓട്ടോമൊബൈൽ സ്പെയർപാർട്‌സുണ്ടാക്കി വിൽക്കുന്ന ദിൽഷാദ് തിങ്കളാഴ്ച പതിവുപോലെ ജോലിക്കിറങ്ങിയതാണ്. വൈകീട്ട് അക്രമം വ്യാപിച്ചതോടെ വീട്ടുകാർ ആധിയിലായി. മൊബൈൽ ഫോൺ വീട്ടിൽവെച്ചു പോയതിനാൽ ദിൽഷാദിനെ ബന്ധപ്പെടാനായില്ല.

“ഫറയുടെ സഹോദരി ഫറീനുമൊത്ത് ധൈര്യം സംഭരിച്ച് മോർച്ചറിക്കുള്ളിൽക്കയറി എല്ലാ മൃതദേഹങ്ങളും പരിശോധിച്ചു. മോനെ കണ്ടില്ല. ചില മൃതദേഹങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാനാവുന്നതല്ല. പരാതി നൽകിയിട്ടും പോലീസുകാർ മറുപടിയൊന്നും നൽകുന്നില്ല” -ദിൽഷാദിന്റെ അമ്പതുകാരിയായ അമ്മ ഷായിദ ബീഗം കണ്ണീരോടെ പറഞ്ഞു.

ഭർത്താവ് മുശറഫിനെത്തേടി ഭാഗീരഥി വിഹാറിലെ ഫരീദും (25), ഭർത്താവ് മുഹമ്മദ് ഫിറോസിനെ തേടി അശോക് വിഹാർ കോളനിയിലെ രുക്‌സാനയും (29) ഇതുപോലെ ഇരിപ്പുതുടങ്ങിയിട്ട് മൂന്നുദിവസമായി. ഇവർക്കും ഭർത്താക്കന്മാർ ഉള്ളിലുണ്ടോ എന്നുറപ്പില്ല.

തൊട്ടിപ്പുറത്തു തന്നെയാണ് മുകേഷ് (24) അച്ഛൻ ഹരിപ്രസാദിനെ തേടിയാണെത്തിയിരിക്കുന്നത്. ജഗദ്പുരിയിലെ ഓറഞ്ച് ഫാക്ടറിയിൽ ജോലിചെയ്യുന്ന അമ്പത്താറുകാരനായ ഹരിപ്രസാദിനെയും തിങ്കളാഴ്ചയാണു കാണാതായത്. അകത്തെ തണുപ്പിൽ അച്ഛനുണ്ടോയെന്നു മുകേഷിനും നിശ്ചയമില്ല.

ഇവരെപ്പോലെ, കാണാതായ കുടുംബാംഗങ്ങളെയും സുഹൃത്തുക്കളെയും അന്വേഷിച്ചെത്തിയ ഒട്ടേറെപ്പേരുണ്ട് മോർച്ചറിക്കുമുന്നിൽ. മൃതദേഹം വിട്ടുകിട്ടുന്നത് കാത്തിരിക്കുന്നവർ വേറെ.

വ്യാഴാഴ്ചവരെ പോസ്റ്റ്‌മോർട്ടം നടത്തിയ 30 മൃതദേഹങ്ങളിൽ 29 എണ്ണമാണു തിരിച്ചറിഞ്ഞത്. വെള്ളിയാഴ്ച പോസ്റ്റ്‌മോർട്ടം നടത്തിയ എട്ടുപേരുടേതടക്കം ഒമ്പതു മൃതദേഹങ്ങൾ ആരുടേതെന്നറിയില്ല. ശനിയാഴ്ച ലോക്നായക് ജയപ്രകാശ് നാരായൺ ആശുപത്രിയിൽ മൂന്നും ജെ.പി. ചന്ദ്ര ആശുപത്രിയിൽ ഒന്നും മൃതദേഹമെത്തി. ഇതിൽ ഒരു കാൽ മാത്രവുമുണ്ട്. പുറത്തു കാത്തുനിൽക്കുന്നവരുടെ രക്തം ശേഖരിച്ച് ഡി.എൻ.എ. പരിശോധന നടത്താനാണ് അധികൃതരുടെ തീരുമാനം. മരണസംഖ്യ ഔദ്യോഗികമായി 42 ആണെങ്കിലും കാണാതായവരുടെ എണ്ണംകൂടി ചേർത്താൽ അമ്പതിലധികം വരുമെന്ന് ദുരിതബാധിതരെ സഹായിക്കാനെത്തിയ അഡ്വ. ഫർഹാൻ പറഞ്ഞു.

ബന്ധുക്കളെയും സഹപ്രവർത്തകരെയും കാണാതായതിനാൽ ദുഃഖാർത്തരായി വന്നവർക്ക് വ്യക്തമായ വിവരം നൽകാനുള്ള സംവിധാനംപോലും ആശുപത്രിയോ പോലീസോ ഒരുക്കിയിട്ടില്ലെന്ന് സന്നദ്ധപ്രവർത്തകയായ മുംതാസ് പറഞ്ഞു. പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പരാതിപറയാൻ പോകാൻപോലും മിക്കവർക്കും ഭയമാണെന്ന് മോർച്ചറിക്കുമുന്നിൽ സഹായത്തിനെത്തിയ രാജൻ അഹൂജയും പറഞ്ഞു. ഇതേക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോൾ സ്ഥലത്തെത്തിയ എ.സി.പി. സഞ്ജീവ്‌കുമാർ പ്രതികരിക്കാൻ തയ്യാറായില്ല.

Content Highlights: Delhi Riots; more dead bodies remain yet to be identified