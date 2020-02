ന്യൂഡൽഹി: കുഴപ്പക്കാരെ കൈകാര്യംചെയ്യുമ്പോൾ ഡൽഹിപോലീസ് സംയമനം പാലിക്കണമെന്ന് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷാ. നിയമലംഘകരെ കർശനമായി കൈകാര്യംചെയ്യാൻ എപ്പോഴും തയ്യാറായിരിക്കണം. എന്നാൽ, പ്രകോപനമുണ്ടായാലും സംയമനം പാലിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കണം അവരെ നേരിടേണ്ടതെന്നും ഷാ പറഞ്ഞു.

ഡൽഹി പോലീസിന്റെ 73-ാം സ്ഥാപകദിനാഘോഷങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്തു സംസാരിക്കുമ്പോഴാണ് ഷാ ഇങ്ങനെ പ്രതികരിച്ചത്. ഡൽഹിപോലീസ് നിർണായകഘട്ടങ്ങളിൽ കേന്ദ്രസർക്കാരിനെ സഹായിക്കാറുണ്ടെന്ന് അമിത് ഷാ പറഞ്ഞു. റിപ്പബ്ലിക് ദിനം, സ്വാതന്ത്ര്യദിനം തുടങ്ങിയ പ്രധാനദിവസങ്ങളിലും വിദേശാതിഥികളുടെ സന്ദർശനവേളയിലും ഉത്സവദിവസങ്ങളിലും സഹായം നൽകും. .

ജോലിക്കിടയിൽ 35,000 പോലീസുദ്യോഗസ്ഥർ ഇതുവരെ രാജ്യത്ത് മരിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി പറഞ്ഞു. പാർലമെന്റ് ആക്രമണ സമയത്ത് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ട പോലീസുകാരെ ഷാ സ്മരിച്ചു.

ഡൽഹി ലഫ്. ഗവർണർ അനിൽ ബൈജാൽ, പുതുച്ചേരി ലഫ്. ഗവർണർ കിരൺ ബേദി തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു.

