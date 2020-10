ന്യൂഡൽഹി: റിപ്പബ്ലിക് ടി.വി.യുടെ പരിപാടിയിൽ ‘ന്യൂസ് അവർ’ എന്ന ട്രേഡ്മാർക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി തത്കാലത്തേക്ക് വിലക്കി. ടൈംസ് നൗ ചാനലിന്റെ പരാതിയിലാണ് നടപടി. ‘ന്യൂസ് അവർ’ എന്നോ അതിന് സമാനമായതോ ആയ പദങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കരുതെന്നാണ് റിപ്പബ്ലിക് ടി.വി.യോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. എന്നാൽ ‘നേഷൻ വാണ്ട്‌സ് ടു നോ’ എന്ന ടാഗ് ലൈൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല.

ടൈംസ് നൗവിൽനിന്ന് 2006-ൽ ഇറങ്ങിയ ശേഷമാണ് അർണാബ് ഗോസ്വാമി റിപ്പബ്ലിക് ടി.വി. തുടങ്ങിയത്. ‘ന്യൂസ് അവർ’ എന്നത് ടൈംസ് ഗ്രൂപ്പ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ട്രേഡ്മാർക്കാണെന്ന് അവർ അവകാശപ്പെട്ടു. ‘നേഷൻ വാണ്ട്‌സ് ടു നോ’ എന്ന ടാഗ് ലൈൻ ഉപയോഗിക്കരുതെന്നും ടൈംസ് നൗ ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും ഇക്കാര്യത്തിൽ വിശദമായ പരിശോധന ആവശ്യമാണെന്ന് ഹൈക്കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

Content Highlights: Delhi HC passes order in favour of Times Network against Arnab Goswami-owned Outlier Media’s use of ‘Newshour’