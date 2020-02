ന്യൂഡൽഹി: തലസ്ഥാനഭരണം എ.എ.പി. നിലനിർത്തുമെന്ന് എക്സിറ്റ് പോൾ പ്രവചനം. ശനിയാഴ്ച ഡൽഹി നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പൂർത്തിയായശേഷം നടന്ന പത്ത് എക്സിറ്റ്‌പോൾ ഫലങ്ങളിലും മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കെജ്‌രിവാളിന്റെ എ.എ.പി. അധികാരം പിടിക്കുമെന്ന് പ്രവചിച്ചു.

എ.എ.പി. 68 സീറ്റുവരെ നേടുമെന്നാണ് പ്രവചനം. ബി.ജെ.പി.ക്ക് പരമാവധി 26 വരെ ലഭിക്കും. കഴിഞ്ഞ തവണത്തേതു പോലെ, കോൺഗ്രസിന് ഒറ്റസീറ്റും കിട്ടില്ലെന്ന് ആറ് സർവേകൾ പ്രവചിച്ചു. നാലു സീറ്റുകൾ വരെ ലഭിക്കാമെന്നാണ് മറ്റ് നാല് സർവേകളുടെ ഫലം. യഥാർഥ ഫലത്തിന് വോട്ടെണ്ണൽ നടക്കുന്ന ചൊവ്വാഴ്ച വരെ കാത്തിരിക്കണം.

ഇന്ത്യ ടുഡേ - ആക്സിസ് മൈ ഇന്ത്യ

എ.എ.പി. - 59-68

ബി.ജെ.പി. - 2-11

കോൺഗ്രസ് - 0

എൻ.ഡി.ടി.വി.

എ.എ.പി. - 56

ബി.ജെ.പി.-14

കോൺഗ്രസ് -0

ഇന്ത്യ ടി.വി-ഐ.പി.എസ്.ഒ.എസ്

എ.എ.പി. - 44

ബി.ജെ.പി. -26

കോൺഗ്രസ് -0

റിപ്പബ്ലിക് ടി.വി - ജൻ കീ ബാത്ത്

എ.എ.പി. - 48-61

ബി.ജെ.പി. - 9-21

കോൺഗ്രസ് - 0-1

ന്യൂസ് എക്സ് - നേതാ

എ.എ.പി.- 53-57

ബി.ജെ.പി.-11-17

കോൺഗ്രസ്.- 00-02

എ.ബി.പി- സീ വോട്ടർ

എ.എ.പി. - 49-63

ബി.ജെ.പി. - 5-19

കോൺഗ്രസ് - 0-04

ന്യൂസ് എക്‌സ്-പോൾസ്ട്രാറ്റ്

എ.എ.പി. - 50-56

ബി.ജെ.പി- 10-14

കോൺഗ്രസ് - 0

ടി.വി 9 - സിസെറോ

എ.എ.പി. - 52-64

ബി.ജെ.പി. - 6-16

കോൺഗ്രസ് - 0-02

ന്യൂസ് 24-ജൻ കീ ബാത്ത്

എ.എ.പി. - 55

ബി.ജെ.പി.-15

കോൺഗ്രസ് -00

ടൈംസ് നൗ -ഐ.പി.എസ്.ഒ.എസ്

എ.എ.പി. - 47

ബി.ജെ.പി.-23

കോൺഗ്രസ് - 00

65 ശതമാനം പോളിങ്

തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 65 ശതമാനം പേർ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയെന്നാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷന്റെ പ്രാഥമിക കണക്ക്. അന്തിമകണക്കുകൾ വരുമ്പോൾ വോട്ടിങ് ശതമാനം ഉയർന്നേക്കും. 2015-ൽ 67 ശതമാനമായിരുന്നു പോളിങ്.

