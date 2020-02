ന്യൂഡല്‍ഹി : വികസനമുദ്രാവാക്യം ഉയര്‍ത്തി എ.എ.പി. ഡല്‍ഹിയില്‍ ഭരണംപിടിച്ച പശ്ചാത്തലത്തില്‍ തന്ത്രം മാറ്റാനൊരുങ്ങി ബി.ജെ.പി. അതിതീവ്ര മുദ്രാവാക്യങ്ങള്‍ക്കുപകരം കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിന്റെ ജനക്ഷേമ പദ്ധതികള്‍ക്കു വ്യാപകപ്രചാരണം നല്‍കാനാണ് ആലോചന.

‘ഹര്‍ കാം ദേശ് കെ നാം’ (എല്ലാ പ്രവൃത്തിയും രാജ്യത്തിനുവേണ്ടി) എന്ന പേരില്‍ കേന്ദ്രത്തിന്റെ വികസനപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ജനങ്ങളിലെത്തിക്കാനുള്ള പ്രചാരണ പദ്ധതികള്‍ ഉടന്‍ നടപ്പാക്കും. ബിഹാര്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനു മാസങ്ങള്‍ ബാക്കിനില്‍ക്കേ ഡല്‍ഹി നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലേറ്റ കനത്ത തിരിച്ചടി ബി.ജെ.പി.യെ ഉലച്ചിട്ടുണ്ട്. 2019-ലെ ലോക്‌സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ഏഴു സീറ്റിലും ബി.ജെ.പി. വന്‍ ഭൂരിപക്ഷം നേടിയിരുന്നു. തോൽവിയെക്കുറിച്ച് പാര്‍ട്ടി പരിശോധന തുടങ്ങിയതായി നേതാക്കള്‍ സൂചിപ്പിച്ചു.

അരവിന്ദ് കെജ്‌രിവാള്‍ സര്‍ക്കാരിന്റെ വികസനപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍, അദ്ദേഹത്തിന്റെ വ്യക്തിപ്രഭാവം, ജനങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കാന്‍ പറ്റിയ മുദ്രാവാക്യങ്ങളില്ലായ്മ, കെജ്‌രിവാളിനെ നേരിടാന്‍ യോഗ്യതയുള്ള നേതാവില്ലായ്മ തുടങ്ങിയ ഘടകങ്ങളാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പുപരാജയത്തിനു കാരണമെന്ന് നേതാക്കള്‍ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

മോദിയുടെ പ്രതിച്ഛായ ഉയര്‍ത്തി സംസ്ഥാന തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ ജയിക്കാനാവില്ല്ലെന്ന് തുടര്‍ച്ചയായ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പുപരാജയങ്ങള്‍ പാര്‍ട്ടിയെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. സംസ്ഥാന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ജയിക്കാന്‍ പ്രാദേശികതലത്തില്‍ മികച്ച നേതാക്കള്‍ വേണമെന്ന് പാര്‍ട്ടിയില്‍ ആത്മവിമര്‍ശനമുയരുന്നുണ്ട്. മികച്ചനേതൃത്വം സംസ്ഥാന നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പു വിജയത്തിന് അനിവാര്യമാണെന്ന ദേശീയ ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി രാം മാധവിന്റെ പ്രസ്താവന ഇതേത്തുടര്‍ന്നാണ്.

പുതിയതരം രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്കാണ് കടക്കേണ്ടതെന്നും മികച്ച നേതാക്കളെ വാര്‍ത്തെടുക്കണമെന്നും രാം മാധവ് പറഞ്ഞു. ദേശീയതലത്തില്‍ മോദിയെ നേരിടാനുള്ള നേതാക്കളില്ല. സമാനമായി സംസ്ഥാനതലത്തിലും മികച്ചനേതാക്കള്‍ വേണമെന്ന് അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ഡല്‍ഹിയില്‍ തുടര്‍ച്ചയായ രണ്ടാം വട്ടവും മുഖ്യമന്ത്രിയെ പ്രഖ്യാപിക്കാതെയാണ് ബി.ജെ.പി. തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിട്ടത്.

ജനവിശ്വാസം വീണ്ടെടുക്കാന്‍ ഒന്നരമാസത്തെ പ്രചാരണപരിപാടികള്‍ക്ക് പാര്‍ട്ടിയും സര്‍ക്കാരും രൂപം കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ടെലിവിഷന്‍, പത്രങ്ങള്‍, ഡിജിറ്റല്‍ പ്ലാറ്റ്‌ഫോം തുടങ്ങിയവ ഉപയോഗിച്ച് കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിന്റെ വികസനപ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ വിവരങ്ങള്‍ ജനങ്ങളിലെത്തിക്കാനാണ് തീരുമാനം.

ഈ മാസം 15 മുതല്‍ മാര്‍ച്ച് 31 വരെയാണ് പ്രചാരണപരിപാടികള്‍ നടപ്പാക്കുന്നത്. കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിനു കീഴിലുള്ള മന്ത്രാലയങ്ങള്‍ തങ്ങളുടെ വകുപ്പുകളിലെ ജനക്ഷേമ പരിപാടികളുടെ വിശദവിവരങ്ങള്‍ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പ്രചരിപ്പിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് വാര്‍ത്താവിതരണ മന്ത്രി പ്രകാശ് ജാവഡേക്കര്‍ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിനുകീഴിലുള്ള മന്ത്രാലയങ്ങള്‍ക്ക് ചൊവ്വാഴ്ച കത്തെഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഡല്‍ഹി നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പുഫലം പുറത്തുവന്ന ഉടനെയാണ് കത്തെഴുതിയത്.

Content Highlights: Delhi election defeat; BJP will campaign on centre govt development projects