ഹൈദരാബാദ്: തെലങ്കാനയിൽ ടി.ആർ.എസ്‌. അധ്യക്ഷൻ കെ. ചന്ദ്രശേഖർ റാവു ഡിസംബർ 12-ന് വീണ്ടും മുഖ്യമന്ത്രിയായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തെങ്കിലും ഇതുവരെ മന്ത്രിസഭ രൂപവത്‌കരിച്ചിട്ടില്ല. ശുഭമുഹൂർത്തങ്ങൾ അടുത്തെങ്ങും ഇല്ലാത്തതിനാൽ ജനുവരി 15 കഴിഞ്ഞേ ഇനി മന്ത്രിമാരുടെ സത്യപ്രതിജ്ഞ ഉണ്ടാകൂ എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.

പുതിയ നിയമസഭ ഇതുവരെ ചേർന്നിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടുതന്നെ പുതുതായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട എം.എൽ.എ.മാർ ഇതുവരെ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തിട്ടുമില്ല. തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ കമ്മിഷൻ വിജ്ഞാപനത്തിലൂടെ പുതിയ നിയമസഭ രൂപവത്‌കരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഇതേക്കുറിച്ച്‌ ചന്ദ്രശേഖർ റാവു പറയുന്നത്. 2014-ൽ 29 ദിവസം കഴിഞ്ഞാണ് സത്യപ്രതിജ്ഞ നടന്നത്. ഇനി മിക്കവാറും ഗവർണറുടെ നയപ്രഖ്യാപനത്തോടെ ആയിരിക്കും നിയമസഭാ സമ്മേളനം ആരംഭിക്കുക.

മകരസംക്രാന്തി കഴിഞ്ഞേ ഇനി നല്ല ദിവസവും മുഹൂർത്തവുമുള്ളൂ എന്നാണ് ജോതിഷികൾ പറയുന്നത്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ മന്ത്രിസഭയില്ലാതെ ഒരു മാസത്തിലേറെ സംസ്ഥാനം ഭരിച്ച റെക്കോഡും ചന്ദ്രശേഖർ റാവുവിനായിരിക്കും.

കെ.സി.ആറിനൊപ്പം ആഭ്യന്തരമന്ത്രി മഹമൂദ് അലി മാത്രമാണ് സത്യപ്രതിജ്ഞചെയ്തത്. മന്ത്രിസഭ ഇല്ലെങ്കിലും എല്ലാ വകുപ്പുകളുടെയും സെക്രട്ടറിമാരുടെയും മറ്റ്‌ ഓഫീസർമാരുടെയും യോഗം വിളിച്ചുചേർത്ത് മുഖ്യമന്ത്രി ഭരണം നടത്തുന്നുണ്ട്.

