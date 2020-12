തേജ്പുർ: അഞ്ചുവയസ്സുകാരിയെ ബലാത്സംഗം ചെയ്ത് കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ പ്രതിക്ക് കോടതി വധശിക്ഷ വിധിച്ചു. അസമിലെ ബിശ്വനാഥ് അഡീഷണൽ ജില്ലാ സെഷൻസ് കോടതിയുടേതാണ് വിധി.

രണ്ടുവർഷം മുമ്പ് ബിശ്വനാഥിലെ തേയിലത്തോട്ടത്തിലാണ് കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം. വീട്ടുജോലിക്കെത്തിയ പ്രതി മിഠായി നൽകാമെന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് കുട്ടിയെ തോട്ടത്തിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോവുകയായിരുന്നു. അവിടെ വെച്ച് ബലാത്സംഗം ചെയ്തശേഷം പ്രതി പെൺകുട്ടിയെ കൊന്ന് മൃതദേഹം ഒളിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു.

