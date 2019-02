ന്യൂഡൽഹി: കേന്ദ്രസർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെയും പെൻഷൻകാരുടെയും ക്ഷാമബത്ത (ഡി.എ.) മൂന്നുശതമാനം വർധിപ്പിക്കാൻ കേന്ദ്രമന്ത്രിസഭായോഗം തീരുമാനിച്ചു. ജീവനക്കാരും പെൻഷൻകാരും ഉൾപ്പെടെ ഒരു കോടിയിലധികം പേർക്ക് ഇതിന്റെ ഗുണം കിട്ടും.

2019 ജനുവരി ഒന്നുമുതലാണ് ഇതു നടപ്പാക്കുക. നിലവിലെ ഒമ്പതു ശതമാനത്തിൽനിന്ന് 12 ശതമാനമായാണ് വർധിപ്പിച്ചത്. തീരുമാനം നടപ്പാക്കുക വഴി കേന്ദ്രസർക്കാരിന് വർഷം 9200 കോടി രൂപയുടെ അധികബാധ്യതയുണ്ടാകും. കഴിഞ്ഞ ഓഗസ്റ്റിൽ ക്ഷാമബത്ത രണ്ടു ശതമാനം കൂട്ടിയിരുന്നു.

