ന്യൂഡൽഹി: പുതിയ ലോക്‌സഭയിലെ അംഗങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്രിമിനൽക്കേസ് ഇടുക്കിയിൽ നിന്ന്‌ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഡീൻ കുര്യാക്കോസിന്റെ പേരിൽ. 204 ക്രിമിനൽക്കേസുകളാണ് ഡീനിന്റെ പേരിലുള്ളതെന്ന് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഡെമോക്രാറ്റിക് റിഫോംസിന്റെ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.

ഡീനിന്റെ പേരിൽ ഗുരുതരമായ 37 ക്രിമിനൽക്കേസുകളാണ് ഉള്ളത്. കൊലപാതകം, വീട് അതിക്രമിച്ചു കയറൽ, കവർച്ച, ഭീഷണിപ്പെടുത്തൽ എന്നീ കുറ്റങ്ങളാണ് അദ്ദേഹത്തിനുമേൽ ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത്. കാസർകോട് പെരിയയിലെ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരുടെ ഇരട്ടക്കൊലപാതകത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ചു മിന്നൽ ഹർത്താൽ ആഹ്വാനം ചെയ്ത ഡീനിനെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 193 കേസുകളിൽ പ്രതിയാക്കിയിരുന്നു. യൂത്ത്കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ എന്ന നിലയിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഹർത്താലിനു ആഹ്വാനം ചെയ്തത്.

കേരളത്തിൽനിന്നുള്ള നിയുക്ത എം.പി.മാരിൽ ടി.എൻ. പ്രതാപൻ, വി.കെ. ശ്രീകണ്ഠൻ എന്നിവരുടെ പേരിൽ ഏഴു വീതവും കെ. സുധാകരന്റെ പേരിൽ മൂന്നും ക്രിമിനൽക്കേസുകളുണ്ട്. ഇവർ മൂന്നുപേർക്കുമെതിരേ ഗുരുതരമായ ക്രിമിനൽക്കേസുകൾ ഒന്നുവീതമാണുള്ളത്.

ലോക്‌സഭയിലേക്ക് പുതുതായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട എം.പി.മാരിൽ 43 ശതമാനം പേർ ക്രിമിനൽ കേസിലുൾപ്പെട്ടവരാണെന്ന് എ.ഡി.ആർ. റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. ഇത്തവണ 233 എം.പി.മാരുടെ പേരിലാണ് ക്രിമിനൽ കേസുള്ളത്. കഴിഞ്ഞ ലോക്‌സഭയുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ 26 ശതമാനമാണു വർധന.

ക്രിമിനൽ കേസുള്ള എം.പി.മാരുടെ എണ്ണത്തിൽ മുന്നിൽ ബി.ജെ.പി.യാണ്, 116 പേർ (39 ശതമാനം). പ്രധാനപ്രതിപക്ഷകക്ഷിയായ കോൺഗ്രസ് 29 എം.പി.മാരുമായി (57 ശതമാനം) തൊട്ടുപിന്നിലുണ്ട്. ജെ.ഡി.(യു.)വിന്റെ 13-ഉം (81 ശതമാനം), ഡി.എം.കെ.യുടെ പത്തും (43 ശതമാനം), ടി.എം.സി.യുടെ ഒൻപതും (41 ശതമാനം) എം.പി.മാരുടെ പേരിൽ ക്രിമിനൽകേസുണ്ട്.

ബലാത്സംഗം, കൊലപാതകം, കൊലപാതകശ്രമം, സ്ത്രീകൾക്കെതിരേയുള്ള കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ എന്നിവയാണ് എം.പി.മാർക്കെതിരേയുള്ള ക്രിമിനൽക്കേസുകളിൽ 29 ശതമാനവും. ഗുരുതരമായ ക്രിമിനൽക്കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള എം.പി.മാരുടെ എണ്ണത്തിൽ 2009-നു ശേഷം 109 ശതമാനത്തിന്റെ വർധനയുണ്ടായതായി എ.ഡി.ആറിന്റെ കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

ബി.ജെ.പി.യുടെ അഞ്ചും ബി.എസ്.പി.യുടെ രണ്ടും കോൺഗ്രസ്, എൻ.സി.പി., വൈ.എസ്.ആർ. കോൺഗ്രസ് എന്നിവരുടെ ഒന്നുവീതവും സ്വതന്ത്രനായി മത്സരിച്ചുവിജയിച്ച ഒരു എം.പി.യ്ക്കുമെതിരേ കൊലപാതകക്കുറ്റമുണ്ട്. ബി.ജെ.പി.യുടെ ഭോപാലിൽനിന്നുള്ള നിയുക്ത എം.പി. പ്രജ്ഞാ സിങ് ഠാക്കൂറിനെതിരേ 2008-ലെ മാലേഗാവ് സ്ഫോടനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഭീകരതാകുറ്റം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്.

ഇടുക്കി ലോക്‌സഭാ മണ്ഡലത്തിൽനിന്ന് മത്സരിച്ചു വിജയിച്ച കോൺഗ്രസിന്റെ ഡീൻ കുര്യാക്കോസിനെതിരേ 204 ക്രിമിനൽ കേസുകളാണ് ഉള്ളത്.

