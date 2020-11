ശ്രീനഗർ: ജമ്മുകശ്മീരിലെ സാംബയിൽ അന്താരാഷ്ട്ര അതിർത്തിക്കു സമീപം ഭീകരർ നുഴഞ്ഞുകയറ്റത്തിന് ഉപയോഗിച്ചതായി സംശയിക്കുന്ന തുരങ്കം ബി.എസ്‌.എഫ്. ഞായറാഴ്ച കണ്ടെത്തി. വ്യാഴാഴ്ചയാണ് ജമ്മു-ശ്രീനഗർ ദേശീയപാതയിൽ നാഗ്രോടയ്ക്കു സമീപം നാല് ജയ്ഷെ മുഹമ്മദ് ഭീകരരെ സുരക്ഷാസേന വധിച്ചത്.

പാകിസ്താനികളായ ഇവർ എങ്ങനെ അതിർത്തി കടന്നെന്ന് അന്വേഷണത്തിലാണ് തുരങ്കം കണ്ടെത്തിയതെന്ന് ജമ്മു കശ്മീർ ഡി.ജി.പി. ദിൽബഗ് സിങ് പറഞ്ഞു. വെള്ളിയാഴ്ച മുതൽ ബി.എസ്.എഫ്. പരിശോധന തുടങ്ങിയിരുന്നു. 150 മീറ്റർ നീളമുള്ളതാണ് തുരങ്കം. കരസേനയും കശ്മീർ പോലീസും സംഭവസ്ഥലത്തെത്തി. നുഴഞ്ഞുകയറ്റത്തിന് കൂടുതൽ തുരങ്കങ്ങൾ നിർമിച്ചിട്ടുണ്ടോയെന്ന് വരുംദിവസങ്ങളിൽ പരിശോധിക്കുമെന്ന് ഡി.ജി.പി. പറഞ്ഞു.

