ചെന്നൈ: തൂത്തുക്കുടിയിൽ അച്ഛനും മകനും കസ്റ്റഡിയിൽ മരിച്ച സംഭവത്തിൽ അസാധാരണ നടപടിയുമായി മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതി. കസ്റ്റഡിമരണത്തിന് വേദിയായ സാത്താൻകുളം പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഏറ്റെടുക്കാൻ ഹൈക്കോടതി മധുര ബെഞ്ച് ഉത്തരവിട്ടു. റവന്യൂ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് സ്റ്റേഷൻ കൈമാറാൻ തൂത്തുക്കുടി ജില്ലാ കളക്ടർ സന്ദീപ് നന്ദൂരിക്ക് കോടതി നിർദേശം നൽകി. നിലവിലുള്ള മുഴുവൻ രേഖകളും മുദ്രവെക്കണം.

കസ്റ്റഡിമരണം സംബന്ധിച്ച മജിസ്ട്രേറ്റിന്റെ അന്വേഷണത്തോട് ഇവിടുത്തെ പോലീസുകാർ സഹകരിക്കുന്നില്ലെന്ന ജില്ലാ ജഡ്ജിയുടെ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സ്റ്റേഷൻ ഏറ്റെടുക്കാൻ ഉത്തരവിട്ടത്. കേസിൽ സി.ബി.ഐ. അന്വേഷണത്തിന്‌ സർക്കാർ തയ്യാറാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി എടപ്പാടി പളനിസ്വാമി അറിയിച്ചിരുന്നു. ഇതിനെ സ്വാഗതംചെയ്ത കോടതി സി.ബി.ഐ. അന്വേഷണവുമായി മുന്നോട്ടുപോകാൻ അനുമതി നൽകി.

അതിനിടെ, സംഭവത്തിൽ കാര്യമായ ഇടപെടൽ നടത്തണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് തൂത്തുക്കുടി എം.പി. കനിമൊഴി ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മിഷന് വീണ്ടും കത്തയച്ചു. രാജ്യസഭാ എം.പി. അൻപുമണി രാമദാസ്, ബി.ജെ.പി. സംസ്ഥാന ഘടകം പ്രസിഡന്റ് എൽ. മുരുഗൻ എന്നിവരും കുറ്റക്കാർക്കെതിരേ ശക്തമായനടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ലോക്ഡൗൺ നിയമം ലംഘിച്ച് കട തുറന്നുവെന്ന പേരിൽ 19-ന് അറസ്റ്റ്ചെയ്യപ്പെട്ട ജയരാജ്, മകൻ ബെന്നിക്സ് എന്നിവരാണ് പോലീസ് പീഡനത്തെത്തുടർന്ന് മരിച്ചത്.

കസ്റ്റഡിമരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പോലീസിനെതിരേ ഗുരുതര ആരോപണവുമായി കൊല്ലപ്പെട്ടവരുടെ ബന്ധുക്കൾ രംഗത്തെത്തി. സംഭവത്തിൽ മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതി സ്വമേധയ കേസെടുത്തിരുന്നു. ജയരാജിനെയും മകനെയും ആക്രമിച്ച ഇൻസ്പെക്ടർ ശ്രീധറിനെ സസ്‌പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സംഭവത്തിൽ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിലുൾപ്പെടെ കടുത്തപ്രതിഷേധം തുടരുകയാണ്.

